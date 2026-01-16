Ex River relató cómo Gareca le cambió su manera de ver el fútbol: "Agarraba la pelota y me silbaban"

Muchas veces para los jugadores de fútbol es difícil entender por qué no son considerados para ingresar en el once titular o muestran su malestar al salir reemplazados; hay situaciones que desde dentro de la cancha no se pueden ver mientras que desde fuera son más que claras. Y uno de los eruditos entre los técnicos es Ricardo Gareca.
El Puma tiene basta carrera como entrenador destacándose su paso por Universitario de Perú, la selección peruana y, sobre todo, su ciclo exitoso en Vélez Sarsfield donde consiguió cuatro títulos.
Surgió en River, pero en Vélez conoció a Ricardo Gareca
Augusto Fernández debutó en la Primera División del fútbol argentino defendiendo los colores de River Plate donde alternó buenas y malas, pero las positivas fueron lo suficientemente llamativas como para despertar el interés del Saint Etienne de Francia. Su paso por el fútbol europeo no fue bueno y volvió al país para reinventarse en Vélez, donde coincidió con Ricardo Gareca.
En el conjunto de Liniers comenzó bien, pero su fútbol comenzó a mermar convirtiéndose en un arma de doble filo: "Jugué bien el primer partido y sirvió para ilusionar a la gente. Eso después se me volvió en contra. No me fue bien, pero no me daba cuenta".
"La gente me estaba matando. Yo llevaba 6 meses y no podía agarrar la pelota, agarraba la pelota y me silbaba todo el mundo. Le pedí a mi familia que no vaya más a la gente. Agarraba la pelota y eran silbidos e insultos. No los juzgó", continuó relatando el ex mediocampista sub campeón de la Copa del Mundo en Brasil 2014.
En diálogo con el podcast español Offsiders contó que el Puma se cansó ante las continuas quejas de Augusto Fernández y le mostró un video con todos sus erorres, eso fue suficiente para que cambie la actitud: "Me hizo un click, me fui de ahí hundido. En mi casa reflexiono sobre mi actitud y sobre lo que él me había dicho".
"Dejo el orgullo y el ego a un lado, vuelvo a él y le digo ‘¿Sabés qué, Ricardo? Tenés razón’. Y ahí tuve que remarla (…) Volví al entrenamiento y dije ‘a partir de ahora voy a pisar el área por demás, voy a estar ahí", analizó el jugador surgido en River.
"Entro a un partido y meto un gol, al otro partido, otro gol. En el otro, asistencia. Copa Libertadores, dos goles en 10 minutos. Ahí se caía el estadio. Aprendí a correr, a ocupar espacios, a pisar el área", recordó el ex jugador de 39 años.
"Salimos campeones y salí mejor jugador del campeonato (…) Fue tan bueno ese año y medio en Vélez que Sabella me empieza a llevar a la Selección. El saber asumir que estaba equivocado y no buscar excusas te abre un mundo de posibilidades", manifestó.
El cambio fue rotundo: "Con lo que había sufrido el semestre anterior, revertir eso refuerza tu orgullo, tu autoestima. Fue soñado, porque me destaqué mucho y ese nivel fue el que nunca encontré en River”, explicó Augusto Fernández, quien también salió sub campeón de la Copa América 2016.
Los títulos de Ricardo Gareca como entrenador
Talleres de Córdoba: Primera B Nacional 1998.
Universitario de Perú: Torneo Apertura 2008.
Vélez Sarsfield:
Torneo Clausura 2009.
Torneo Clausura 2011.
Torneo Inicial 2012.
Campeonato de Primera División 2012-13 (partido único).
La carrera del jugador que Gareca supo pulir
Gracias a los consejos de Gareca Augusto Fernandez finalizó convirtiendo 18 goles en 86 partidos y se consagró como campeón y figura en el Torneo Clausura 2011. El ex mediocampista tuvo la siguiente carrera: