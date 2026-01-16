Ex River relató cómo Gareca le cambió su manera de ver el fútbol: "Agarraba la pelota y me silbaban"

Augusto Fernández - River Augusto Fernández en River, antes de conocer al Puma Gareca.

En el conjunto de Liniers comenzó bien, pero su fútbol comenzó a mermar convirtiéndose en un arma de doble filo: "Jugué bien el primer partido y sirvió para ilusionar a la gente. Eso después se me volvió en contra. No me fue bien, pero no me daba cuenta".

"La gente me estaba matando. Yo llevaba 6 meses y no podía agarrar la pelota, agarraba la pelota y me silbaba todo el mundo. Le pedí a mi familia que no vaya más a la gente. Agarraba la pelota y eran silbidos e insultos. No los juzgó", continuó relatando el ex mediocampista sub campeón de la Copa del Mundo en Brasil 2014.

En diálogo con el podcast español Offsiders contó que el Puma se cansó ante las continuas quejas de Augusto Fernández y le mostró un video con todos sus erorres, eso fue suficiente para que cambie la actitud: "Me hizo un click, me fui de ahí hundido. En mi casa reflexiono sobre mi actitud y sobre lo que él me había dicho".

"Dejo el orgullo y el ego a un lado, vuelvo a él y le digo ‘¿Sabés qué, Ricardo? Tenés razón’. Y ahí tuve que remarla (…) Volví al entrenamiento y dije ‘a partir de ahora voy a pisar el área por demás, voy a estar ahí", analizó el jugador surgido en River.

Augusto Fernández - Vélez Gracias a Gareca el ex mediocampista recuperó la sonrisa encontrando su mejor versión.

"Entro a un partido y meto un gol, al otro partido, otro gol. En el otro, asistencia. Copa Libertadores, dos goles en 10 minutos. Ahí se caía el estadio. Aprendí a correr, a ocupar espacios, a pisar el área", recordó el ex jugador de 39 años.

"Salimos campeones y salí mejor jugador del campeonato (…) Fue tan bueno ese año y medio en Vélez que Sabella me empieza a llevar a la Selección. El saber asumir que estaba equivocado y no buscar excusas te abre un mundo de posibilidades", manifestó.

El cambio fue rotundo: "Con lo que había sufrido el semestre anterior, revertir eso refuerza tu orgullo, tu autoestima. Fue soñado, porque me destaqué mucho y ese nivel fue el que nunca encontré en River”, explicó Augusto Fernández, quien también salió sub campeón de la Copa América 2016.

Los títulos de Ricardo Gareca como entrenador

Talleres de Córdoba: Primera B Nacional 1998.

Universitario de Perú: Torneo Apertura 2008.

Vélez Sarsfield: Torneo Clausura 2009. Torneo Clausura 2011. Torneo Inicial 2012. Campeonato de Primera División 2012-13 (partido único).



Ricardo Gareca - Vélez Ricardo Gareca se transformó en un técnico multicampeón en Liniers.

La carrera del jugador que Gareca supo pulir

Gracias a los consejos de Gareca Augusto Fernandez finalizó convirtiendo 18 goles en 86 partidos y se consagró como campeón y figura en el Torneo Clausura 2011. El ex mediocampista tuvo la siguiente carrera: