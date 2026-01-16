Mendoza detectó el segundo caso de la súper gripe H3N2 en una adolescente que viajó al Caribe

salud-inflamación-cuerpo-freepik-(1) Hay 16 casos confirmados de la súper gripe en Mendoza. El último contagio es el de una adolescente que viajó al Caribe.

La nueva gripe de rápida expansión en el mundo

En Europa, la actividad de influenza comenzó de forma anticipada en comparación con temporadas anteriores. Entre mayo y noviembre de 2025, el subclado K representó cerca de la mitad de las secuencias genómicas reportadas, consolidándose como la variante predominante. No obstante, hasta el momento no se ha evidenciado un aumento en la gravedad clínica, ya que no se registraron incrementos significativos en hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos ni defunciones.

En el continente americano, esta variante ya fue detectada en Perú, México, Costa Rica y Brasil, lo que confirma su circulación regional. Frente a este escenario, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) emitieron el 11 de diciembre de 2025 directrices específicas ante la propagación global de la Influenza A (H3N2) subclado K.

A nivel nacional, el 19 de diciembre, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” informó la detección de tres casos de Influenza A (H3N2) subclado K en Argentina, identificados a través de la Red Nacional de Vigilancia de Laboratorios. En ese contexto se inscriben los casos confirmados en Mendoza.

Las recomendaciones para prevenir la gripe H3N2

Desde Salud remarcan que, si bien se trata de una variante con alta capacidad de transmisión, la situación se encuentra bajo monitoreo permanente y no hay evidencia, hasta el momento, de un mayor impacto en términos de gravedad. No obstante, se refuerzan las recomendaciones habituales: vacunación antigripal en grupos de riesgo, consulta precoz ante síntomas respiratorios, ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos y uso de barbijo en personas con síntomas.

Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica activa, tanto clínica como genómica, para detectar de manera temprana la circulación viral y reducir el impacto de la temporada de influenza.