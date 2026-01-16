La Municipalidad de Tupungato avanza con acciones para el ordenamiento del espacio público

Ordenar el espacio público

Estas intervenciones tienen como objetivo ordenar el espacio público, mejorar la seguridad ciudadana y favorecer una circulación más fluida, evitando que vehículos en desuso o abandonados se conviertan en focos de inseguridad, contaminación y deterioro urbano.

El procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley Provincial de Tránsito N.º 9024. En cada caso, la medida se implementa tras la correspondiente notificación a los propietarios y, ante la falta de respuesta, se avanza con la remoción del rodado.