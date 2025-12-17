Tupungato: Más de 300 niños y niñas protagonizaron el Acto de Fin de Año de los CEPI del departamento

El acto reunió a más de 300 niños y niñas, acompañados por sus docentes y familias en un evento que reflejó el trabajo cotidiano que realizan los CEPI en el departamento de Tupungato, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la primera infancia y el acompañamiento de cada niño y niña en sus pasos educativos.

Un acto en Tupungato que celebró el crecimiento y los sueños de los niños

Participaron la mayoría de los peques que durante el 2025 asistieron a los CEPI del departamento: “Mirador de Estrellitas”, “Sorpresitas por un Futuro Mejor”, “Mickey”, “Burbujas de Colores”, “Abejitas Viajeras” y “Niño Jesús de Praga”. Cada grupo aportó su identidad, su canción y su historia, construyendo un cierre colectivo cargado de emoción.

Cierre de Ciclo-CEPI Tupungato (7) En Tupungato, bajo el lema “Cuando los Jardines Sueñan, el cielo se ilumina”, los pequeños fueron los grandes protagonistas de un mágico show artístico.

El acto finalizó con un número conjunto en el que todos los jardines se unieron en el escenario, dejando un significativo mensaje:

"Cada Jardín tiene su propia historia, su nombre, su canción... pero todos comparten un mismo sueño: ver crecer a cada niño con amor, alegría y esperanza."