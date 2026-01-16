Argentina fabricará un avión de última generación para la Fuerza Aérea y será de los mejores de su clase

Paralelamente, la Fuerza Aérea ha avanzado en la modernización de su flota operativa con la incorporación de aviones de combate F16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca. Aunque estos cazas no son fabricados localmente, sí implican la introducción de tecnología de punta en aviación supersónica, lo que aumentará la capacidad de control del espacio aéreo y servirá como base para futuras iniciativas propias.

Avion

La implicancia de este avión para Argentina

Este cruce entre lo local y lo global, entre proyectos de diseño nacional y flotas tecnológicas de alto nivel, abre un abanico de implicancias para Argentina. En lo estratégico, significa recuperar soberanía en capacidades de defensa, algo que influyó profundamente en países que dependen de tecnología extranjera para garantizar su seguridad.

A nivel industrial, potenciar una fábrica nacional de aeronaves podría generar conocimiento técnico, empleo especializado y encadenamientos productivos en sectores de alta complejidad, desde materiales compuestos hasta electrónica de vuelo. Además, en lo geopolítico, Argentina se posiciona como actor más serio y creíble en la escena de defensa regional, capaz de dialogar con potencias tecnológicas y participar en alianzas que antes estaban fuera de alcance.