El búnker antinuclear que está a punto de caer al vacío por la erosión del mar

Con el fin de la Guerra Fría y la desactivación de muchas de estas instalaciones en los años 90, la estructura quedó desatendida, mientras la costa, paciente y silenciosa, comenzaba a reclamar su espacio. Hoy, apenas unos metros separan al búnker del borde del acantilado sobre la playa de Tunstall, y el golpe constante del Mar del Norte amenaza con borrarlo de la tierra que lo sostuvo durante más de seis décadas.

Bunker (1)

La implicancia para las comunidades cerca del mar

El fenómeno que pone en peligro la estructura se llama erosión costera extrema, y la región de Holderness, donde se encuentra el búnker, es una de las más afectadas de Europa. Se calcula que el acantilado pierde hasta dos metros de tierra al año, un ritmo que ha consumido pueblos enteros y que hoy amenaza con llevarse consigo esta reliquia de la Guerra Fría.

Para las comunidades costeras, es un aviso. La erosión no es un fenómeno distante, sino una realidad tangible que requiere planificación, inversión y respeto por los procesos naturales.