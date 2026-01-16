Lo que antes fue un refugio estratégico, símbolo de la obsesión humana por la seguridad frente a la destrucción masiva, hoy se enfrenta a un enemigo distinto.
El búnker antinuclear que está a punto de caer al vacío por la erosión del mar
El búnker fue construido en 1959, en plena Guerra Fría, como parte de una red de vigilancia británica destinada a detectar explosiones y medir niveles de radiación. Durante décadas, operarios y voluntarios monitorearon la región desde su interior de ladrillo y hormigón, mientras el mundo afuera vivía bajo la sombra de la amenaza nuclear.
Con el fin de la Guerra Fría y la desactivación de muchas de estas instalaciones en los años 90, la estructura quedó desatendida, mientras la costa, paciente y silenciosa, comenzaba a reclamar su espacio. Hoy, apenas unos metros separan al búnker del borde del acantilado sobre la playa de Tunstall, y el golpe constante del Mar del Norte amenaza con borrarlo de la tierra que lo sostuvo durante más de seis décadas.
La implicancia para las comunidades cerca del mar
El fenómeno que pone en peligro la estructura se llama erosión costera extrema, y la región de Holderness, donde se encuentra el búnker, es una de las más afectadas de Europa. Se calcula que el acantilado pierde hasta dos metros de tierra al año, un ritmo que ha consumido pueblos enteros y que hoy amenaza con llevarse consigo esta reliquia de la Guerra Fría.
Para las comunidades costeras, es un aviso. La erosión no es un fenómeno distante, sino una realidad tangible que requiere planificación, inversión y respeto por los procesos naturales.