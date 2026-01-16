Para qué sirve beber un vaso de agua con rodajas de naranja: estos son los beneficios

rodajas de naranja Esto sucede tras beber un vaso de agua con rodajas de naranja.

Más allá de estas características esenciales, beber un vaso de agua con rodajas de naranja es de vital para la salud de los riñones, ofreciendo así uno de los beneficios más importantes. Esto se debe, principalmente, gracias a su alto contenido en ácido cítrico, el cual se une al calcio en la orina y reduce el riesgo de que se formen piedras renales.

En sintonía, gracias a su alta composición en agua, la fruta ayudará a mantener los riñones hidratados, filtrando mejor los desechos que el organismo no necesita, promoviendo un buen funcionamiento de los mismos.

naranja Las rodajas de naranja en un vaso de agua beneficiarán, principalmente, a los riñones.

Contraindicaciones de beber un vaso de agua con rodajas de naranja

Paradójicamente, las personas que tienen problemas en los riñones, no deben consumir un vaso de agua con rodajas de naranja, o al menos tendrán que consultar previamente con su médico de confianza.

La explicación radica en el alto contenido de potasio que tiene la naranja. Pacientes con insuficiencia renal no pueden beber este remedio casero porque los riñones no son capaces de eliminar el exceso de este mineral, el cual pasará directamente a la sangre.

Según la según informa la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, esto puede provocar desde ritmos cardíacos fuera de lo normal hasta un ataque al corazón como caso extremo. Por ende, quienes tienen problemas renales no deberán beber el vaso de agua con rodajas de naranja.