El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de dengue de la temporada 2025/ 2026 y es importado

Informe Dengue 01

Casos de dengue en Mendoza

En lo que va de la temporada 2025–2026, iniciada en la SE31 de 2025, y hasta la SE50, se recibieron 34 notificaciones de sospecha de dengue. De ellas,17 fueron descartadas, 13 se clasificaron como sospechosos no conclusivos, tres continúan como casos sospechosos y uno fue considerado probable, además del caso importado ahora confirmado.

Los datos corresponden al Boletín Epidemiológico de Mendoza, con los últimos números de diciembre de 2025.

La vigilancia y el control del vector es una de las fortalezas de Mendoza para evitar brotes de dengue.

Pese a los bajos registros recientes, desde Salud señalan que la situación requiere atención. Mendoza enfrenta un escenario de riesgo aumentado debido al cambio climático regional, que favorece la actividad del mosquito vector, y a la circulación de nuevos serotipos de dengue en el país y la región, incluido el DEN-4. El ingreso de personas infectadas desde otras provincias o países podría facilitar la transmisión local.