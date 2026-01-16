El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de dengue de la temporada 2025/ 2026 y es importado

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó el primer caso de dengue de la temporada 2025–2026, el cual fue clasificado como importado. Si bien el dato no representa por el momento un cambio significativo en la situación epidemiológica provincial, las autoridades sanitarias advierten que la provincia inicia esta nueva temporada con condiciones de riesgo incrementadas por las altas temperaturas y la humedad, con las tormentas recientes.
Se trata de un hombre de 33 años que había viajado al Caribe. Reside en el Gran Mendoza.
La confirmación se da en medio de una baja incidencia de la enfermedad: durante la temporada 2024–2025 (desde la semana epidemiológica SE31/24, iniciada el 28 de julio de 2024, hasta la SE30, finalizada el 26 de julio de 2025) se notificaron solo 18 casos confirmados. Del total de confirmados, 11 correspondieron a casos autóctonos y 7 fueron importados, lo que marcó una temporada de circulación limitada en comparación con años anteriores.
Casos de dengue en Mendoza
En lo que va de la temporada 2025–2026, iniciada en la SE31 de 2025, y hasta la SE50, se recibieron 34 notificaciones de sospecha de dengue. De ellas,17 fueron descartadas, 13 se clasificaron como sospechosos no conclusivos, tres continúan como casos sospechosos y uno fue considerado probable, además del caso importado ahora confirmado.
Los datos corresponden al Boletín Epidemiológico de Mendoza, con los últimos números de diciembre de 2025.
Pese a los bajos registros recientes, desde Salud señalan que la situación requiere atención. Mendoza enfrenta un escenario de riesgo aumentado debido al cambio climático regional, que favorece la actividad del mosquito vector, y a la circulación de nuevos serotipos de dengue en el país y la región, incluido el DEN-4. El ingreso de personas infectadas desde otras provincias o países podría facilitar la transmisión local.