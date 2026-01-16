Independiente Rivadavia debuta en la Copa Argentina: información útil para los hinchas que viajan a Villa Mercedes

Independiente Rivadavia iniciará este domingo 18 su camino en la Copa Argentina 2026 enfrentando desde las 19, en Villa Mercedes, a Estudiantes de Buenos Aires.
Independiente Rivadavia iniciará este domingo su camino en la Copa Argentina 2026 enfrentando en Villa Mercedes a Estudiantes de Buenos Aires.
Independiente Rivadavia iniciará este domingo 18 su camino en la Copa Argentina 2026 enfrentando desde las 19, en Villa Mercedes, a Estudiantes de Buenos Aires.
Desde la organización del certamen se dio a conocer información útil para los hinchas azules que viajen a La Pedrera, sobre el recorrido y los sectores asignados a la parcialidad de la Lepra.
La hinchada de Independiente Rivadavia ocupará la Popular Sur y la Platea Este, ingresando por el Hospital y utilizando las puertas F1, F2 y G del Estadio Único La Pedrera.
Los encargados de la seguridad en San Luis informaron que aquellos hinchas que porten identificación con la Lepra y pretendan cruzar el Arco de Desaguadero antes de las 7 de la mañana serán retenidos hasta ese horario y los micros serán encapsulados y trasladados al autódromo hasta las 15, para luego ir al estadio.
Los hinchas de la Lepra podrán adquirir sus entradas físicas este sábado 17 de enero, de 11 a 18, en las boleterías del Estadio Bautista Gargantini. Además, el domingo 18 también se venderán entradas en las boleterías del estadio azul que estarán abiertas de 9 a 14.
En paralelo, en la provincia vecina habrá otro punto de venta para ambas parcialidades el domingo de 10 a 17, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152, Villa Mercedes, provincia de San Luis).
Los precios de las entradas para el partido de Independiente Rivadavia por Copa Argentina
Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito) y todas las taquillas cuentan con PosNet.