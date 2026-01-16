Independiente Rivadavia debuta en la Copa Argentina: información útil para los hinchas que viajan a Villa Mercedes

Ingreso Lepra a Villa Mercedes

Los encargados de la seguridad en San Luis informaron que aquellos hinchas que porten identificación con la Lepra y pretendan cruzar el Arco de Desaguadero antes de las 7 de la mañana serán retenidos hasta ese horario y los micros serán encapsulados y trasladados al autódromo hasta las 15, para luego ir al estadio.

Venta de entradas para hinchas de Independiente Rivadavia

Los hinchas de la Lepra podrán adquirir sus entradas físicas este sábado 17 de enero, de 11 a 18, en las boleterías del Estadio Bautista Gargantini. Además, el domingo 18 también se venderán entradas en las boleterías del estadio azul que estarán abiertas de 9 a 14.

En paralelo, en la provincia vecina habrá otro punto de venta para ambas parcialidades el domingo de 10 a 17, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152, Villa Mercedes, provincia de San Luis).

Los precios de las entradas para el partido de Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Platea Este (Independiente Rivadavia): $70.000.

Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito) y todas las taquillas cuentan con PosNet.