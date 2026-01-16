La emotiva despedida de Godoy Cruz a Santino Andino: "¡Gracias por todo, Chulu!"

Santino Andino despertó el interés de varios clubes y, en la danza de nombres, aparecieron equipos importantes como River Plate, Olympiakos, Celta de Vigo y hasta el equipo revelación de Italia, el Como. En Godoy Cruz el delantero demostró que está para las grandes ligas y, finalmente, fue Panathinaikos Fútbol Club quien hizo los deberes.
En el Tomba le tocó alternar buenas y malas en un año por demás extraño: mientras que en el conjunto mendocino no lograba buenos resultados colectivos, en lo personal brillaba dentro de un equipo opaco, al punto de darse el lujo de defender los colores de la Selección argentina Sub 20 en el Mundial de la categoría disputado en Chile.
La emotiva despedida de Godoy Cruz a Santino Andino
Desde el Tomba le dedicaron una sentida publicación en las redes sociales donde expresaron: "¡Éxitos en lo que viene, Chulu! Gracias por cada clase de fútbol, por cada gol y pirueta. Por defender nuestros colores en cada categoría, por dejarnos ser parte y verte crecer".
"Pero, principalmente, por ser ese hincha que tocó dentro de la cancha dándolo todo, con puro amor y pasión... y, sobre todo, con pertenencias", continúa el mensaje.
"Hoy, de la Bodega, sale un nuevo jugador al mundo. Y, por este nuevo paso en tu carrera, estamos orgullosos de vos", manifestaron desde Godoy Cruz.
Los detalles de la transferencia de Santino Andino
Desde el club griego ofrecieron 10.2 millones de euros por el 75% del pase del subcampeón del mundo Sub-20 y un contrato por tres años y medio.
Pero eso no es todo, ya que Panathinaikos se compromete a abonar 3,4 millones de euros adicionales en caso de no poder transferirlo en los próximos dos años, lo que podría elevar la cifra total a 13,6 millones de euros y transformarse en la transferencia más cara de la historia del fútbol mendocino.
El video deja entrever que el jugador de 20 años es como un rayo, aunque con un curioso detalle: mostraron el Obelisco sin tener en cuenta que Mendoza tiene lugares emblemáticos más significativos para Cuyo.