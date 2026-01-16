Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Decir "adiós" es crecer

La emotiva despedida de Godoy Cruz a Santino Andino: "¡Gracias por todo, Chulu!"

Una de las novelas del mercado de pases de vereano se resolvió con la salida de Santino Andino al Panathinaikos; el Tomba le dedicó un mensaje especial

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Santino Andino recibió un cariñoso saludo desde el Tomba.

Santino Andino recibió un cariñoso saludo desde el Tomba.

Santino Andino despertó el interés de varios clubes y, en la danza de nombres, aparecieron equipos importantes como River Plate, Olympiakos, Celta de Vigo y hasta el equipo revelación de Italia, el Como. En Godoy Cruz el delantero demostró que está para las grandes ligas y, finalmente, fue Panathinaikos Fútbol Club quien hizo los deberes.

En el Tomba le tocó alternar buenas y malas en un año por demás extraño: mientras que en el conjunto mendocino no lograba buenos resultados colectivos, en lo personal brillaba dentro de un equipo opaco, al punto de darse el lujo de defender los colores de la Selección argentina Sub 20 en el Mundial de la categoría disputado en Chile.

santino andino seleccion (2).jpg
El buen desempe&ntilde;o de Santino Andino en Godoy Cruz lo llev&oacute; a la Selecci&oacute;n argentina Sub 20.

El buen desempeño de Santino Andino en Godoy Cruz lo llevó a la Selección argentina Sub 20.

La emotiva despedida de Godoy Cruz a Santino Andino

Desde el Tomba le dedicaron una sentida publicación en las redes sociales donde expresaron: "¡Éxitos en lo que viene, Chulu! Gracias por cada clase de fútbol, por cada gol y pirueta. Por defender nuestros colores en cada categoría, por dejarnos ser parte y verte crecer".

"Pero, principalmente, por ser ese hincha que tocó dentro de la cancha dándolo todo, con puro amor y pasión... y, sobre todo, con pertenencias", continúa el mensaje.

"Hoy, de la Bodega, sale un nuevo jugador al mundo. Y, por este nuevo paso en tu carrera, estamos orgullosos de vos", manifestaron desde Godoy Cruz.

¡GRACIAS POR TODO, CHULU! ¡GRACIAS POR TODO, CHULU!

Embed

Los detalles de la transferencia de Santino Andino

Desde el club griego ofrecieron 10.2 millones de euros por el 75% del pase del subcampeón del mundo Sub-20 y un contrato por tres años y medio.

Pero eso no es todo, ya que Panathinaikos se compromete a abonar 3,4 millones de euros adicionales en caso de no poder transferirlo en los próximos dos años, lo que podría elevar la cifra total a 13,6 millones de euros y transformarse en la transferencia más cara de la historia del fútbol mendocino.

En el conjunto griego no estará solo ya que lo esperan otros tres argentinos: Vicente Taborda, Daniel Mancini y Lucas Cháves.

andino 1
Santino Andino corre hacia la puerta de salida. Se va en cifra r&eacute;cord.

Santino Andino corre hacia la puerta de salida. Se va en cifra récord.

En Grecia ya esperan a Santino Andino

El Panathinaikos publicó un video donde expresan que está vigente una "alerta de tormenta" por la llegada de Santino Andino en un video donde muestran diferentes imágenes de la cultura nacional.

Embed

El video deja entrever que el jugador de 20 años es como un rayo, aunque con un curioso detalle: mostraron el Obelisco sin tener en cuenta que Mendoza tiene lugares emblemáticos más significativos para Cuyo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas