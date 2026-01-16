La emotiva despedida de Godoy Cruz a Santino Andino: "¡Gracias por todo, Chulu!"

"Pero, principalmente, por ser ese hincha que tocó dentro de la cancha dándolo todo, con puro amor y pasión... y, sobre todo, con pertenencias", continúa el mensaje.

"Hoy, de la Bodega, sale un nuevo jugador al mundo. Y, por este nuevo paso en tu carrera, estamos orgullosos de vos", manifestaron desde Godoy Cruz.

¡Éxitos en lo que viene, Chulu!



Gracias por cada clase de fútbol, por cada gol y pirueta. Por defender nuestros colores en cada categoría, por dejarnos ser parte y verte crecer. Pero, principalmente, por ser ese hincha que jugó dentro de la cancha dándolo todo, con puro… pic.twitter.com/ny1o4CAvpn — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) January 16, 2026

Los detalles de la transferencia de Santino Andino

Desde el club griego ofrecieron 10.2 millones de euros por el 75% del pase del subcampeón del mundo Sub-20 y un contrato por tres años y medio.

Pero eso no es todo, ya que Panathinaikos se compromete a abonar 3,4 millones de euros adicionales en caso de no poder transferirlo en los próximos dos años, lo que podría elevar la cifra total a 13,6 millones de euros y transformarse en la transferencia más cara de la historia del fútbol mendocino.

En el conjunto griego no estará solo ya que lo esperan otros tres argentinos: Vicente Taborda, Daniel Mancini y Lucas Cháves.

andino 1 Santino Andino corre hacia la puerta de salida. Se va en cifra récord.

En Grecia ya esperan a Santino Andino

El Panathinaikos publicó un video donde expresan que está vigente una "alerta de tormenta" por la llegada de Santino Andino en un video donde muestran diferentes imágenes de la cultura nacional.

El video deja entrever que el jugador de 20 años es como un rayo, aunque con un curioso detalle: mostraron el Obelisco sin tener en cuenta que Mendoza tiene lugares emblemáticos más significativos para Cuyo.