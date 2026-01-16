José Mansur y la venta de Santino Andino: "Fui llevando el negocio para el lugar que le convino a Godoy Cruz"

Una de las consultas era la postura del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, y si había preferencia para que se quedara en River o se fuera a Europa, a lo que Mansur explicó: "En las condiciones originarias, yo siempre fui llevando el negocio para el lugar que más le convino a Godoy Cruz, esa es la realidad. Originariamente el negocio daba para que lo ideal para Godoy Cruz era hacer una apuesta a futuro, quedándonos nosotros de socios con River".

El negocio finalmente se volcó definitivamente para que Santino se vaya al Panathinaikos Fútbol Club, y sobre esto el dirigente detalló: "Después se fueron modificando las cosas y nosotros teníamos unas exigencias distintas para ser socios (de River), y en menor medida, después con la gente de Grecia, fueron modificándose las variables, fuimos negociando, y de a poquito y sin apuro".

Mansur no pudo confirmar si Santino Andino tenía preferencia por alguno de los destinos, por haber hablado poco con él, agregando lacónicamente "eso hay que pregúntenselo a él...".

Sobre el interés de los griegos, y en especial del entrenador Rafa Benítez, como favorecedores de la negociación, el presidente de Godoy Cruz confesó: "Por supuesto, eran todas cosas que para la negociación a mí me favorecían y todo el tiempo que iba pasando, a mí que me favorecían absolutamente".

José Mansur sobre la negociación: "El consejo es no desesperarse"

Luego, orgulloso de su desempeño en este negocio afirmó: "Toda la vida me he dedicado a esto, a negociar, en ese sentido creo que se evaluaron muy bien todos los tiempos. No hay que desesperarse. El consejo es que no hay que desesperarse, hay que estar tranquilo. Es el momento justo porque también después podés llegar a apretar y apretar de más. También hay que saber manejar los tiempos".

Cuánto dinero ganará Godoy Cruz con la venta de Santino Andino

La gran pregunta que ronda en toda venta es la cifra definitiva, y al ser consultado sobre esto, el presidente electo el pasado 14 de diciembre puntualizó: "Hay dos etapas de negociación, la primera etapa de la negociación es por un 75% del pase; y en la segunda parte, nos quedamos con una plusvalía, por el caso que ellos los vendan. Ellos tienen que descontar todo el pago que nos hagan a nosotros, y descontar a su vez el pago de todos los gastos".

Luego continuó Mansur: "En base a eso, de ahí se reparte para Godoy Cruz el 25%. Si en el caso de acá a tres años y medio, ellos no lo venden, hay una cláusula donde ellos tienen que pagar el otro 25% y hacer un reconocimiento de ese dinero que les pedimos".

Finalmente reveló que por ese 75%, "Godoy Cruz va a recibir 7 millones y medio de dólares", y respecto al mencionado 25%, José señaló que "el día de mañana, si no, son 2 millones y medio más. Todo a pagar de acá a cuatro años. Todo claro, porque la gente que cree que hubo "cosas". Hay cuotas, más cuotitas, más no cuotitas...." explicó jocosamente esta última parte.