El Atalanta no pudo ganar en su visita al Pisa en el adelanto de la 21ª fecha de la Serie A

Con la igualdad, el Atalanta se quedó en la séptima posición de la tabla, con 32 puntos y a dos de la zona de clasificación a la UEFA Conference League, mientras que el nuevo equipo del volante de Independiente Felipe Loyola es anteúltimo, con 14 unidades.

futbol-serie a-pisa-atalanta-Rafiu Durosinmi (1)

La primera llegada del partido fue del local, a los 13 minutos, con un remate de media vuelta en el área chica del mediocampista Stefano Moreo, luego de un centro rasante desde la derecha, que fue bloqueado por la defensa rival.

A los 20 minutos, el extremo Idrissa Touré desbordó por derecha, encaró al guardameta Marco Carnesecchi y sacó un disparo alto al primer palo, desviado por el arquero al córner.

Un minuto después, luego de otro desborde por el lado derecho, el delantero Henrik Meister quedó mano a mano en el área chica, aunque desperdició la chance con un remate al cuerpo del arquero rival.

Los goles del Atalanta- Pisa aparecieron en el complemento

Nikola Krstovi! Atalanta take the lead late on! #PisaAtalanta 0-1 — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 16, 2026

Ya en el segundo tiempo, a los seis minutos, Moreo cabeceó un córner por el segundo palo, con un buen disparo que generó la intervención de Carnesecchi, sobre su poste derecho.

La visita no tuvo llegadas hasta los 11 minutos, con un tiro cruzado desde un costado del área del defensor Giorgio Scalvini, que no pudo superar al arquero Simone Scuffet.

A LA ESPERA DE LOYOLA... ¡PISA LE EMPATA A ATALANTA! Cabezazo certero de Durosinmi contra el palo para poner el 1-1 sobre el final. — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5696ZJ1HNx — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

El primer gol del encuentro llegó en 37 minutos, cuando Nikola Krstovic luchó en el área chica para quedarse con una pelota suelta y venció la resistencia de Scuffet con un remate alto

Pero la igualdad volvería al resultado poco después, con un centro del atacante Mehdi Leris a los 41 minutos que asistió el cabezazo de Durosinmi, quien apareció por el segundo palo y convirtió.