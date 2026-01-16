El Atalanta no pudo ganar en su visita al Pisa en el adelanto de la 21ª fecha de la Serie A

Por la 21ª fecha de la primera división del fútbol italiano, el Atalanta no pudo sumar de a tres en su búsqueda de asegurarse un lugar en alguno de los torneos de la UEFA, pero apenas igualó con el Pisa por 1 a 1 y quedó a dos puntos de la última plaza para la Conference League.
El duelo entre el Atalanta y el Pisa se disputó este viernes en el estadio Arena Garibaldi, en el partido adelantado de la 21ª fecha de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano, que tiene al Inter como líder absoluto.
Atalanta no pudo en su visita al Pisa por la 21ª fecha de la Serie A
La atención por el fútbol internacional, en este caso el italiano, hizo foco este viernes en el encuentro jugado en Pisa. Atalanta se puso en ventaja sobre los locales a los 37 minutos del segundo tiempo, con el tanto del delantero Nikola Krstovic, mientras que el local empató cuatro minutos más tarde, con el gol del delantero Rafiu Durosinmi.
Con la igualdad, el Atalanta se quedó en la séptima posición de la tabla, con 32 puntos y a dos de la zona de clasificación a la UEFA Conference League, mientras que el nuevo equipo del volante de Independiente Felipe Loyola es anteúltimo, con 14 unidades.
La primera llegada del partido fue del local, a los 13 minutos, con un remate de media vuelta en el área chica del mediocampista Stefano Moreo, luego de un centro rasante desde la derecha, que fue bloqueado por la defensa rival.
A los 20 minutos, el extremo Idrissa Touré desbordó por derecha, encaró al guardameta Marco Carnesecchi y sacó un disparo alto al primer palo, desviado por el arquero al córner.
Un minuto después, luego de otro desborde por el lado derecho, el delantero Henrik Meister quedó mano a mano en el área chica, aunque desperdició la chance con un remate al cuerpo del arquero rival.
Los goles del Atalanta- Pisa aparecieron en el complemento