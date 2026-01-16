Duelo Mundial: Lionel Messi y Kylian Mbappé van por un récord histórico

Mientras que el argentino tiene 13 goles distribuidos en cinco mundiales, el francés lleva 12 en tan solo dos citas; así se distribuyen los tantos de los astros del fútbol:

Lionel Messi: 13 goles.

Alemania 2006: 1 gol.

Sudáfrica 2010: sin goles.

Brasil 2014: 4 goles.

Rusia 2018: 1 gol.

Qatar 2022: 7 goles.

Debut de Lionel Messi en la Selección argentina Lionel Messi debutó en el Mundial 2006.

Kylian Mbappé: 12 goles.

Rusia 2018: 4 goles.

Qatar 2022: 8 goles.

Kylian Mbappé - Francia Kylian Mbappé debutó en el Mundial 2018, donde se consagró campeón.

Una de las grandes ventajas que tiene el francés sobre Messi es la edad ya que tiene 27 años (los cumplió el 20 de diciembre) mientras que el argentino tiene 38 años (cumplirá los 39 el 24 de junio, en pleno Mundial).

Por su lado, Miroslav Klose marcó en 16 oportunidades:

Corea–Japón 2002: 5 goles.

Alemania 2006: 5 goles.

Sudáfrica 2010: 4 goles.

Brasil 2014: 2 goles.

Es así que el alemán reflexionó: "Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente".

Fue allí cuando reveló que encabeza otras dos listas: "Creo que todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único jugador que ha jugado cuatro semifinales".

Y efectivamente, Klose cosechó 17 partidos ganados en mundiales mientras que Cafú se quedó con el segundo lugar al tener 16 victorias. Por otro lado, también acertó en que es el único jugador que ha disputado cuatro semifinales: 2002, 2006, 2010 y 2014.

El ránking histórico de los goleadores del Mundial