Duelo Mundial: Lionel Messi y Kylian Mbappé van por un récord histórico

El récord histórico de goles en los Mundiales pertenece a Miroslav Klose, quien anotó 16 tantos en 24 partidos, distribuidos entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Pero en laCopa Mundial de Fútbol 2026 hay dos jugadores de élite que pueden superarlo, y el alemán es consciente de eso.
Así lo expresó el ex delantero en diálogo con el portal Sport Bild, quien aunque se mostró resignado porque su estadística será superada, sacó a la luz otros datos que lo tienen en el primer lugar.
El duelo de goleadores entre Messi y Mbappé en el Mundial
Miroslav Klose reflexionó sobre el duelo de goleadores que se presentará en la próxima edición del Mundial que tendrá a Lionel Messi y a Kylian Mbappé como protagonistas.
Una de las grandes ventajas que tiene el francés sobre Messi es la edad ya que tiene 27 años (los cumplió el 20 de diciembre) mientras que el argentino tiene 38 años (cumplirá los 39 el 24 de junio, en pleno Mundial).
Por su lado, Miroslav Klose marcó en 16 oportunidades:
Corea–Japón 2002: 5 goles.
Alemania 2006: 5 goles.
Sudáfrica 2010: 4 goles.
Brasil 2014: 2 goles.
Es así que el alemán reflexionó: "Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente".
Fue allí cuando reveló que encabeza otras dos listas: "Creo que todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único jugador que ha jugado cuatro semifinales".
Y efectivamente, Klose cosechó 17 partidos ganados en mundiales mientras que Cafú se quedó con el segundo lugar al tener 16 victorias. Por otro lado, también acertó en que es el único jugador que ha disputado cuatro semifinales: 2002, 2006, 2010 y 2014.
El ránking histórico de los goleadores del Mundial