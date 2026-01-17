Regional Amateur: FADEP abrió la semifinal de Cuyo con una ajustada derrota

Tanto busca hubo premio: el Príncipe Persia descontó a los 21 minutos de la segunda etapa pero FADEP no pudo aguantar una igualdad que hubiese sido clave: 7 minutos más tarde, otro tanto de Luciano Riveros sentenció el resultado con el 2 a 1 final.

¿Cómo se define la serie entre FADEP y Unión VK?

Tras el primer choque en San Juan, ahora la serie se trasladará a Mendoza. El próximo sábado jugarán en cancha de FADEP (con horario a confirmar). El Cóndor está obligado a ganar por un gol para forzar los penales, o bien, por diferencia de dos tantos o más para llegar a la final de la Región Cuiyo directo. Si logra sortear esta instancia, quedará a dos fases del ascenso.

Huracán de San Rafael, la otra esperanza mendocina

Del otro lado del cuadro hay otro elenco de nuestra provincia: Huracán de San Rafael afrontará desde este fin de semana la llave de semifinal de la Región de Cuyo restante. El encuentro de ida será contra Estudiantes de San Luis en el departamento sureño, el domingo a las 21, mientras que la vuenta se jugará en la vecina provincia.