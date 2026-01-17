Inicio Ovación Fútbol FADEP
Regional Amateur: FADEP abrió la semifinal de Cuyo con una ajustada derrota

La serie ante Unión de Villa Krause comenzó con caída para FADEP. Cuándo es la vuelta y qué tiene que hacer para ascender.

Por UNO
FADEP debe revertir la serie en Mendoza.

FADEP

La esperanza mendocina en el eterno Regional Amateur tiene dos representantes. FADEP es uno de ellos, saliendo al ruedo en primera instancia en la llave de semifinales de la Región Cuyo. En San Juan, el equipo de Diego Pozo no pudo ante Unión de Villa Krause y cayó 2 a 1.

FADEP se plantó y le jugó de igual a igual al Azul en rodeo ajeno pero se chocó con un buen Matías Draghi. El arquero rival fue uno de los culpables del resultado junto con Luciano Riveros, autor del doblete para los locales. Desde en el nivel de ellos se construyó una victoria importante para los sanjuaninos.

FADEP jugó un buen encuentro y dejó la semi abierta.

Pegó primero Unión, abriendo el maracador casi en el amanecer del encuentro. Sin embargo, FADEP no se desesperó y siguió buscando el arco de enfrente con el equilibrio de Igartua, el juego de Ramírez y Zabaleta más la explosión de Ortega para alimentar a Persia y Klusener.

Tanto busca hubo premio: el Príncipe Persia descontó a los 21 minutos de la segunda etapa pero FADEP no pudo aguantar una igualdad que hubiese sido clave: 7 minutos más tarde, otro tanto de Luciano Riveros sentenció el resultado con el 2 a 1 final.

¿Cómo se define la serie entre FADEP y Unión VK?

Tras el primer choque en San Juan, ahora la serie se trasladará a Mendoza. El próximo sábado jugarán en cancha de FADEP (con horario a confirmar). El Cóndor está obligado a ganar por un gol para forzar los penales, o bien, por diferencia de dos tantos o más para llegar a la final de la Región Cuiyo directo. Si logra sortear esta instancia, quedará a dos fases del ascenso.

Huracán de San Rafael, la otra esperanza mendocina

Del otro lado del cuadro hay otro elenco de nuestra provincia: Huracán de San Rafael afrontará desde este fin de semana la llave de semifinal de la Región de Cuyo restante. El encuentro de ida será contra Estudiantes de San Luis en el departamento sureño, el domingo a las 21, mientras que la vuenta se jugará en la vecina provincia.

