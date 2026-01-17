Nicolás Cavigliasso y su esposa Valentina Pertegarini se subieron al podio en Autos- Challenger

El equipo que conformaron el piloto argentinoNicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) y su esposa y navegante Valentina Pertegarini, redondeó unas muy buenas semanas para terminar terceros en la General y subirse al podio en la categoría Challenger del Rally Dakar 2026 de Arabia Saudita.
El ganador de la categoría fue al español Pau Navarro (Odyssey Academy), acompañado de su compatriota Jan Rosa, con un tiempo de 54h 46' 21'' (penal. +00h 13' 00''). Segundo fue el local Yasir Seaidan, acompañado del francés Xavier Flick, a 213' 22''. Cavigliasso/Pertegarini quedaron a 35' 52'' de Navarro. El navegante mendocino Bruno Jacomy (Lucas del Río) fue 4°, y el salteño Kevin Benavides fue séptimo.
Nicolás Cavigliasso: ganador en Quads y ahora en Autos
Nicolás Cavigliasso, que en 2019 se consagró en cuatriciclos y el año pasado consiguió el título en la categoría challenger, completó una de las travesías más duras del automovilismo en un tiempo total de 55 horas, 22 minutos y 13 segundos, para finalizar a 35 minutos y 52 segundos de Navarro.
El otro argentino que tuvo una muy destacada actuación fue Kevin Benavides (Odyssey Academy), quien tuvo su primera experiencia en la categoría tras sus títulos en 2021 y 2023 en motos y se dio el gusto de ganar la última etapa.
Benavides, navegado por el argentino Lisandro Sisterna, que incluso se quedó con el triunfo en la última etapa, fue séptimo en la clasificación general, con una tiempo acumulado de 57 horas 19 minutos 11 segundos (+02h 32' 50''). Tuvo una penalización de pudo haber terminado mucho más arriba pero perdió muchísimo tiempo por los problemas que sufrió en las primeras etapas.
Los copilotos Bruno Jacomy y Augusto Sanz, cerca del podio
También hubo dos argentinos en el top 5, ya que el mendocino Bruno Jacomy (Lucas del Río) y Augusto Sanz (Puck Klaassen) finalizaron cuarto y quinto respectivamente como copilotos.
Esta fue la sexta edición donde se compitió en la categoría Challenger, donde previamente se habían consagrado el checo Josef Machacek, el chileno Francisco Chaleco López, el estadounidense Austin Jones, la española Cristina Gutiérrez y el argentino Nicolás Cavigliasso.
González Ferioli, en el top 5 de Autos- SSV
En lo que respecta a la categoría de Autos SSV (Side by Side), el argentino Jeremías González Ferioli (Can-Am) tuvo una muy buena participación y quedó en el quinto lugar de la clasificación general.
González Ferioli quedó a dos horas y 50 minutos del ganador de la competición, que fue el estadounidense Brock Heger (Loeb Fraymedia Motorsport), quien arrasó y le sacó más de una hora a su escolta.
El podio de la categoría lo completaron el también estadounidense Kyle Chaney (Can-Am) y el francés Xavier de Soultrait (Loeb Fraymedia Motorsport).