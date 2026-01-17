Nicolás Cavigliasso y su esposa Valentina Pertegarini se subieron al podio en Autos- Challenger

El otro argentino que tuvo una muy destacada actuación fue Kevin Benavides (Odyssey Academy), quien tuvo su primera experiencia en la categoría tras sus títulos en 2021 y 2023 en motos y se dio el gusto de ganar la última etapa.

Benavides, navegado por el argentino Lisandro Sisterna, que incluso se quedó con el triunfo en la última etapa, fue séptimo en la clasificación general, con una tiempo acumulado de 57 horas 19 minutos 11 segundos (+02h 32' 50''). Tuvo una penalización de pudo haber terminado mucho más arriba pero perdió muchísimo tiempo por los problemas que sufrió en las primeras etapas.

jacomy Bruno Jacomy y pulgar arriba: el mendocino sigue en el tercer lugar de la general.

Los copilotos Bruno Jacomy y Augusto Sanz, cerca del podio

También hubo dos argentinos en el top 5, ya que el mendocino Bruno Jacomy (Lucas del Río) y Augusto Sanz (Puck Klaassen) finalizaron cuarto y quinto respectivamente como copilotos.

Esta fue la sexta edición donde se compitió en la categoría Challenger, donde previamente se habían consagrado el checo Josef Machacek, el chileno Francisco Chaleco López, el estadounidense Austin Jones, la española Cristina Gutiérrez y el argentino Nicolás Cavigliasso.

González Ferioli, en el top 5 de Autos- SSV

En lo que respecta a la categoría de Autos SSV (Side by Side), el argentino Jeremías González Ferioli (Can-Am) tuvo una muy buena participación y quedó en el quinto lugar de la clasificación general.

González Ferioli quedó a dos horas y 50 minutos del ganador de la competición, que fue el estadounidense Brock Heger (Loeb Fraymedia Motorsport), quien arrasó y le sacó más de una hora a su escolta.

El podio de la categoría lo completaron el también estadounidense Kyle Chaney (Can-Am) y el francés Xavier de Soultrait (Loeb Fraymedia Motorsport).