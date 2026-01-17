Con un tremendo video, Independiente Rivadavia presentó su nueva piel

La presentación de Independiente Rivadavia en redes

A través de un video publicado en sus canales oficiales de comunicación, Independiente Rivadavia presentó en sociedad las camisetas que utilizará a lo largo de la temporada 2026.

Alejo Osella, Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Victorio Ramis, Nicolás Bolcato, Leonel Bucca, Fabrizio Sartori, alex Arce, Juan Manuel Elordi e Iván Villalba son algunos de los campeones de la Copa Argentina 2025 que resaltan en el audio visual.

En la producción también se puede apreciar la figura de Ayelén Brandi, histórica jugadora del equipo femenino de Independiente Rivadavia. Además, es hincha y socia de la institución.

Rock, fútbol y la alegría de los que saben lo que es dar la vuelta.



Aifit Argentina #ElMásGrandeDeCuyo

El trofeo de la Copa Argentina y la boina, marcada registrada de Alfredo Berti, también dijeron presente en la producción que robó una gran cantidad de elogios por parte de los hinchas.

La frutilla del postre, y lo más esperado por el pueblo leproso, también estuvo a la orden del día. Por encima del escudo, luce una estrella. La primera de Independiente Rivadavia y, como si fuera poco, la primera de un equipo de Cuyo.