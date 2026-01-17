Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

Con un tremendo video, Independiente Rivadavia presentó su nueva piel

Independiente Rivadavia presentó oficialmente la indumentaria con la competirá en la temporada 2026. Su debut será este domingo por Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia presentó su nueva camiseta.
Independiente Rivadavia presentó su nueva camiseta.

Independiente Rivadavia cuenta las horas para su debut en la temporada 2026. Este domingo, desde las 19, se verá las caras con Estudiantes de Caseros en el estadio de La Pedrera, en San Luis. Justamente el mismo rival con el que inicio su camino en 2025.

Para estar a la altura en el inicio de la 14ª edición de la Copa Argentina, torneo que supo conquistar el último 5 de noviembre, la Lepra estrenará su nueva piel.

Tomás Bottari
Con la Copa Argentina como protagonista, Independiente Rivadavia present&oacute; su nueva piel.

Con la Copa Argentina como protagonista, Independiente Rivadavia presentó su nueva piel.

Atrás quedó la marca Lyon, la cual acompañó al Azul en sus dos primeros años en la élite del fútbol argentino. Ahora, de la mano de Aifit, la institución presentó la nueva indumentaria que la acompañará, nada más y nada menos, que en el año de su primera participación en la Copa Libertadores.

La presentación de Independiente Rivadavia en redes

A través de un video publicado en sus canales oficiales de comunicación, Independiente Rivadavia presentó en sociedad las camisetas que utilizará a lo largo de la temporada 2026.

Alejo Osella, Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Victorio Ramis, Nicolás Bolcato, Leonel Bucca, Fabrizio Sartori, alex Arce, Juan Manuel Elordi e Iván Villalba son algunos de los campeones de la Copa Argentina 2025 que resaltan en el audio visual.

En la producción también se puede apreciar la figura de Ayelén Brandi, histórica jugadora del equipo femenino de Independiente Rivadavia. Además, es hincha y socia de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2012296799717908494&partner=&hide_thread=false

El trofeo de la Copa Argentina y la boina, marcada registrada de Alfredo Berti, también dijeron presente en la producción que robó una gran cantidad de elogios por parte de los hinchas.

La frutilla del postre, y lo más esperado por el pueblo leproso, también estuvo a la orden del día. Por encima del escudo, luce una estrella. La primera de Independiente Rivadavia y, como si fuera poco, la primera de un equipo de Cuyo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas