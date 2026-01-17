Estudio esperanzador: la Tierra podría esconder más agua de la que pensamos

agua transparente Los temores por posible falta de agua en el futuro podría estar infundados, según el nuevo estudio.

El factor determinante en este proceso resultó ser la temperatura. El estudio detalla que, cuanto mayor era el calor, más capacidad tenía la bridgmanita para almacenar hidrógeno. Esto significa que la Tierra primitiva, al ser un océano de magma ardiente, poseía una capacidad inmensa para secuestrar componentes húmedos en su interior profundo, lejos de la atmósfera evaporante.

El impacto en la evolución planetaria

Con el paso de los eones, el enfriamiento gradual del planeta redujo la capacidad de estos minerales para retener los elementos volátiles. Este cambio físico provocó que el agua almacenada comenzara a liberarse lentamente, ascendiendo a través de procesos volcánicos hacia la corteza. En lugar de una aparición repentina, los océanos podrían haberse alimentado de pulsos constantes provenientes del subsuelo durante miles de millones de años.

Este descubrimiento tiene implicaciones profundas para la geofísica moderna. La presencia de hidrógeno en el manto inferior altera la viscosidad de las rocas y afecta la convección del manto, el motor que impulsa el movimiento de las placas tectónicas. Entender este ciclo oculto resulta fundamental para la ciencia, pues vincula el almacenamiento profundo con la habitabilidad a largo plazo de nuestro mundo.