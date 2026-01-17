Deportivo Maipú enfrentó a San Martín de San Juan en el Hilario Sánchez: cómo le fue

Tal y como suele suceder en este tipo de partidos de pretemporada, por momentos se habló y se peleó más de lo que se jugó. Pese a ello, el Cruzado mostró una buena imagen y mereció mejor suerte a la hora de pisar el área rival.

Para el primero de los duelos, Alexis Matteo dispuso que saltaran a la cancha: Peraggini; Paulini, Andino, Ortale, Mansilla, Leiva, Silva, Montero, Almirón, Landriel y Giacone. El único tanto para el elenco mendocino llegó de la mano de Giacone.

Deportivo Maipú vs San Martín (SJ) pic.twitter.com/X8ZnHqb6Hx — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) January 17, 2026

En el segundo encuentro, que al igual que el primero contó de dos tiempos de 35 minutos, el director técico dispuso el ingreso de los habituales titulares.

Galardi, Arnijas, De la Reta, Faggioli, Arno, Agüero, Saccone, Bonfigli, Rivarola, Eggel y Gobetto fueron quienes saltaron al campo de juego. Bonfigli fue quien convirtió el gol de Deportivo Maipú en el Hilario Sánchez.