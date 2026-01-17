Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Deportivo Maipú enfrentó a San Martín de San Juan en el Hilario Sánchez: cómo le fue

Deportivo Maipú y San Martín de San Juan se vieron las caras en el Hilario Sánchez. Se disputaron dos partidos, con dos tiempos de 35 minutos cada uno

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Deportivo Maipú visitó a San Martín de San Juan en dos partidos amistosos de pretemporada.

Tras conocer la decisión de AFA, que postergó una semana el inicio de los torneos de la Primera Nacional y Primera B Metropolitana, Deportivo Maipú viajó hacia la vecina provincia de San Juan para afrontar un partido amistoso ante San Martín en el Hilario Sánchez.

Los comandados por Alexis Matteo afrontaron dos compromisos de dos tiempos de 35 minutos cada uno de ellos. En ambas ocasiones el resultado final fue empate 1-1.

Deportivo MAipú vs San MArtín de SJ (2)
Mateo Ortale y sus primeros minutos de fútbol en Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú y San Martín de San Juan, a mano

Bajo un sol agobiante, Deportivo Maipú se vio las caras con San Martín de San Juan en el Hilario Sánchez. El Cruzado, que tendrá una semana más de preparación tras la decisión de AFA, concretó su primer compromiso del año.

Tal y como suele suceder en este tipo de partidos de pretemporada, por momentos se habló y se peleó más de lo que se jugó. Pese a ello, el Cruzado mostró una buena imagen y mereció mejor suerte a la hora de pisar el área rival.

Para el primero de los duelos, Alexis Matteo dispuso que saltaran a la cancha: Peraggini; Paulini, Andino, Ortale, Mansilla, Leiva, Silva, Montero, Almirón, Landriel y Giacone. El único tanto para el elenco mendocino llegó de la mano de Giacone.

En el segundo encuentro, que al igual que el primero contó de dos tiempos de 35 minutos, el director técico dispuso el ingreso de los habituales titulares.

Galardi, Arnijas, De la Reta, Faggioli, Arno, Agüero, Saccone, Bonfigli, Rivarola, Eggel y Gobetto fueron quienes saltaron al campo de juego. Bonfigli fue quien convirtió el gol de Deportivo Maipú en el Hilario Sánchez.

