Un andinista inglés fue rescatado en el Aconcagua tras sufrir mal de altura

Un andinista de nacionalidad inglesa, identificado como David Cook, fue rescatado este viernes en el Parque Provincial Aconcagua luego de sufrir mal agudo de montaña leve, deshidratación y fatiga extrema. El hombre se encontraba en el campamento Cólera y no podía descender por sus propios medios.
El alerta se recibió cerca de las 10:30, cuando un guía informó desde el campamento Cólera que Cook se encontraba en su carpa en muy mal estado de salud. Sus niveles de saturación de oxígeno en sangre eran bajos (58%), aunque respondía a órdenes.
Ante esta situación, el médico del campamento Nido de Cóndores, recomendó la administración de dexametasona, metoclopramida y oxigenoterapia, además de un descenso inmediato debido a la gravedad del cuadro.
De esta manera, personal de la Patrulla de Rescate se movilizó desde el destacamento Nido de Cóndores para asistir al andinista. Lo socorrieron con bebidas y alimentos, y procedieron a guiarlo en un descenso seguro.
Cook arribó al servicio médico de Nido de Cóndores a las 13:20, donde recibió atención complementaria. Posteriormente, fue evacuado a pie hasta el campamento base Plaza de Mulas por un guía de una empresa de expediciones, donde se recupera de las afecciones.