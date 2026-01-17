Un andinista inglés fue rescatado en el Aconcagua tras sufrir mal de altura

El alerta se recibió cerca de las 10:30, cuando un guía informó desde el campamento Cólera que Cook se encontraba en su carpa en muy mal estado de salud. Sus niveles de saturación de oxígeno en sangre eran bajos (58%), aunque respondía a órdenes.

Ante esta situación, el médico del campamento Nido de Cóndores, recomendó la administración de dexametasona, metoclopramida y oxigenoterapia, además de un descenso inmediato debido a la gravedad del cuadro.