Independiente, al Rojo vivo: volvió a ganar en Uruguay y cerró invicto la pretemporada

independiente 2

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos fue el autor de los dos goles y de esta manera, el Rojo cerró la pretemporada invicto con cuatro triunfos, ante Alianza Lima de Perú, Peñarol de Uruguay, Everton de Chile y el mencionado Montevideo Wanderers, y una igualdad por 1-1 ante el Fénix uruguayo.

Su debut en el Torneo Apertura será frente a Estudiantes, como local, el próximo viernes 23 de enero a las 20:00.