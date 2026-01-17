Independiente, al Rojo vivo: volvió a ganar en Uruguay y cerró invicto la pretemporada

Independiente derrotó a Montevideo Wanderers por 2 a 0 en el parque Alfredo Viera de la capital uruguaya, por la Serie Río de la Plata que sirve de preparación para el Torneo Apertura 2026.
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos fue el autor de los dos goles y de esta manera, el Rojo cerró la pretemporada invicto con cuatro triunfos, ante Alianza Lima de Perú, Peñarol de Uruguay, Everton de Chile y el mencionado Montevideo Wanderers, y una igualdad por 1-1 ante el Fénix uruguayo.
Su debut en el Torneo Apertura será frente a Estudiantes, como local, el próximo viernes 23 de enero a las 20:00.
El equipo de Gustavo Quinteros tuvo como titulares a Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Lautaro Millán; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo y Ávalos.
Luego ingresaron Kevin Lomónaco, Facundo Zabala, Ignacio Malcorra, Mateo Pérez, Alan Laprida, Diego Tarzia y Luciano Barros.