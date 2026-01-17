Netflix arrasa con una serie coreana que es de las más románticas del mundo

Netflix se encargó de renovar durante todo el 2025 su catálogo de series y películas, apuntando a ofrecer más alternativas para todos los gustos. Una serie se ha convertido en una de las historias románticas más elegidas de la plataforma en tan solo un par de semanas, y es que con solo 12 capítulos, es una de las historias coreanas del momento: ¿Cómo se traduce este amor?.
Terminó el 2025, pero las series y películas de producción coreana continúan siendo de las mayores tendencias del catálogo de Netflix, con historias muy sobresalientes del género dramático y romántico, algo en lo que son especialistas. Esta serie es una de las ofertas más elegidas entre los relatos románticos, pero encontrarla puede ser difícil por la enorme cantidad de ofertas de este país asiático.
Definir a esta serie como una simple oferta romántica es un error muy grande, ya que se combina a la perfección con elementos pertenecientes al género dramático y de comedia, creando así una historia sumamente emotiva. De igual manera, es importante saber que, para los ojos de Netflix, no es un relato apto para menores de edad y eso se debe a la presencia de escenas de violencia y uso de lenguaje inapropiado.
La crítica especializada ha destacado a esta serie por la química entre los protagonistas, mientras que los suscriptores del catálogo de Netflix quedaron fascinados por una historia que es completamente envolvente. Lo que es un hecho, es que 12 capítulos le han bastado para ser de las más recomendadas de la plataforma, incluso a pesar de que esté opacada por otros grandes relatos coreanos.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2025, y desde entonces es una de las ofertas románticas coreanas más reproducidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie ¿Cómo se traduce este amor?
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 12 capítulos y estrenada en el 2025, ¿Cómo se traduce este amor? centra su historia en: "Las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?".
Netflix: reparto de la serie ¿Cómo se traduce este amor?
- Lee Se-young como Choi Hong
- Kentaro Sakaguchi como Aoki Jungo
- Hong Jong-hyun como Kim Min-jun
- Anne Nakamura como Kobayashi Kanna
- Lee So-hee como Choi Rok
- Jo Seung-yeon como Choi Han
- Lee Il-hwa como Lee Young-sook
- Lily Franky como Aoki Takatomo
Dónde ver la serie ¿Cómo se traduce este amor?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.
- España: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.