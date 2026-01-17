Netflix arrasa con una serie coreana que es de las más románticas del mundo

La crítica especializada ha destacado a esta serie por la química entre los protagonistas, mientras que los suscriptores del catálogo de Netflix quedaron fascinados por una historia que es completamente envolvente. Lo que es un hecho, es que 12 capítulos le han bastado para ser de las más recomendadas de la plataforma, incluso a pesar de que esté opacada por otros grandes relatos coreanos.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2025, y desde entonces es una de las ofertas románticas coreanas más reproducidas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie ¿Cómo se traduce este amor?

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 12 capítulos y estrenada en el 2025, ¿Cómo se traduce este amor? centra su historia en: "Las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?".

A pesar de arrasar en visitas, la serie se encuentra "oculta", tapada por otras grandes historias coreanas de Netflix.

Netflix: reparto de la serie ¿Cómo se traduce este amor?

Lee Se-young como Choi Hong

Kentaro Sakaguchi como Aoki Jungo

Hong Jong-hyun como Kim Min-jun

Anne Nakamura como Kobayashi Kanna

Lee So-hee como Choi Rok

Jo Seung-yeon como Choi Han

Lee Il-hwa como Lee Young-sook

Lily Franky como Aoki Takatomo

