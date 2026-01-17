Bruno Jacomy cerró un gran Rally Dakar: del podio en la etapa a su lugar final

Bruno Jacomy terminó de gran manera con su actuación en la etapa 13 del Rally Dakar. Como navegante del chileno Lucas Del Río, el mendocino se metió en el podio de este sábado en la categoría Challenger, quedando en el tecer lugar, a solo 1 minuto y 17 segundos de los ganadores de la jornada (Benavides-Cisterna).

jacomy Bruno Jacomy y un gran cuarto lugar en la general.

Su tercer puesto les permitió culminar con una gran carrera, quedando en el cuarto lugar de la clasificación general, muy cerquita del podio. Su tiempo total marcó 55:23:30, a 37:09 de los españoles Navarro-Rosa, los ganadores de la categoría (los argentinos Cavigliasso-Pertegarini fueron terceros).