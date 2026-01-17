Bruno Jacomy cerró un gran Rally Dakar: del podio en la etapa a su lugar final
El Rally Dakar cerró una nueva edición con un saldo más que positivo para Bruno Jacomy, de gran etapa 13 y clasificación general
Por UNO
Lo que parecía imposible, un día terminó. El extenso y picante Rally Dakar cerró este sábado la edición 2026, tras dos semanas extenuantes de competencia en las arenas de Arabia Saudita. Bruno Jacomy, único representante mendocino, cumplió con un gran papel.
Bruno Jacomy terminó de gran manera con su actuación en la etapa 13 del Rally Dakar. Como navegante del chileno Lucas Del Río, el mendocino se metió en el podio de este sábado en la categoría Challenger, quedando en el tecer lugar, a solo 1 minuto y 17 segundos de los ganadores de la jornada (Benavides-Cisterna).
Su tercer puesto les permitió culminar con una gran carrera, quedando en el cuarto lugar de la clasificación general, muy cerquita del podio. Su tiempo total marcó 55:23:30, a 37:09 de los españoles Navarro-Rosa, los ganadores de la categoría (los argentinos Cavigliasso-Pertegarini fueron terceros).
Para Bruno Jacomy se cierra otra gran edición, logrando una regularidad durante toda la competencia. La pareja trasandina ganó dos etapas (2 y 5) y se mantuvo dentro del podio durante buena parte de la competencia. Sin dudas, una gran labor que deja a Mendoza bien parada.
Luciano Benavides y un Rally Dakar histórico
En un final apasionante y definido en la última etapa del Rally Dakar 2026, el piloto argentino Luciano Benavides, del equipo Red Bull KTM Factory Racing, entró en la historia grande al finalizar segundo en el parcial y superar en el clasificador general al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) por sólo dos segundos.