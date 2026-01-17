Paso a Chile: la segunda quincena de enero arrancó con demoras de una hora en la aduana chilena

En el caso del paso El Pehuenche, en Malargüe, que se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, pero con horario acotado: para salir desde Argentina hacia Chile, el paso se puede utilizar de 9 de la mañana a 19 horas, en tanto, para ingresar a Mendoza desde el vecino país, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas.

Autoridades del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor advirtieron para los que utilicen El Pehuenche, que hay que tener precaución a la altura de Las Loicas, por calzada en reparación.

Consejos para quienes organizan un viaje a Chile

Si bien el cruce está habilitado y las temperaturas en la localidad de Las Cuevas son positivas -con un promedio de entre 8° y 10° C- es importante chequear si el túnel internacional está habilitado antes de viajar. Esto se puede realizar ingresando a la página oficial de Pasos Fronterizos.

Las cuevas 17 de enero El cielo está despejado y hay buen tiempo en alta montaña este sábado 17 de enero.

También se puede agilizar la espera en la aduana chilena si se llevan los formularios ya completados, que se pueden bajar de internet.

Desde el SICR explicaron que una buena idea para no esperar demasiado en la aduana es partir desde Mendoza cerca de las 4 de la mañana, para llegar al Paso Cristo Redentor a las 7, ya que es un horario muy descongestionado.