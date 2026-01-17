Netflix cuenta con un enorme catálogo de series y películas, con opciones para todos los gustos, pero en el 2025 no paró de renovar las ofertas disponibles. Una serie no para de sumar reproducciones de la mano de una de las mejores comedias de los últimos años, con un elenco repleto de figuras y con apenas 20 capítulos en total: Nadie quiere esto.
Netflix: tiene 20 capítulos, es de Estados Unidos y es de las más cortas de la plataforma
La serie es una de las principales recomendaciones de Netflix entre las historias que sean atrapantes y tengan capítulos de menos de 30 minutos
Las ofertas de producción estadounidense que llegan al catálogo de series y películas de Netflix se convierten en un éxito mundial casi de manera instantánea, y algunas hasta quedan como íconos dentro de la plataforma. Esta serie no es una oferta más de la plataforma, sino que cumple con un detalle que solo se da entre las mejores historias: cada vez que estrenó capítulos, llegó a ser la más vista del mundo.
Si bien no es por completo, esta serie está basada casi en una historia real, hablando de la vida de la directora de este relato que cuenta con un total de 20 capítulos divididos a lo largo de dos temporadas. Para muchos fue la gran obsesión de los suscriptores del catálogo de series y películas de Netflix, tanto en el 2024 como en el 2025, al momento en el que se estrenó cada una de sus partes.
El desempeño de la serie en el catálogo de Netflix fue fabuloso, especialmente con la renovación hecha durante el 2025, cuando rompió varios récords de reproducciones de la plataforma, todo gracias a su historia conmovedora y romántica. Además, consiguió alrededor del 95% en Rotten Tomatoes, uno de los sitios de crítica especializada más respetados del mundo.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix durante el 2024, siendo desde entonces, una de las historias yankees mejor valoradas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Nadie quiere esto
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 20 capítulos, Nadie quiere esto centra su historia en: “Tras otra cita desastrosa, Joanne llega a la fiesta de una amiga y conoce a Noah, un adorable rabino que acaba de terminar con su novia”.
Esta serie ha llegado a ser de las más importantes de Netflix gracias a sus capítulos cortos, elenco destacado y excelentes recomendaciones de la crítica.
Reparto de Nadie quiere esto, serie de Netflix
- Kristen Bell como Joanne
- Adam Brody como Noah Roklov
- Justine Lupe como Morgan
- Timothy Simons como Sasha Roklo
- Jackie Tohn como Esther Roklov
- Tovah Feldshuh como Bina Roklov
- Paul Ben-Victor como Ilan Roklov
- Sherry Cola como Ashley
- Emily Arlook como Rebecca
- Stephanie Faracy como Lynn
- Michael Hitchcock como Henry
Dónde ver la serie Nadie quiere esto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Nadie quiere esto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Nobody Wants This se puede ver en Netflix.
- España: la serie Nadie quiere esto se puede ver en Netflix.