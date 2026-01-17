Netflix: tiene 20 capítulos, es de Estados Unidos y es de las más cortas de la plataforma

El desempeño de la serie en el catálogo de Netflix fue fabuloso, especialmente con la renovación hecha durante el 2025, cuando rompió varios récords de reproducciones de la plataforma, todo gracias a su historia conmovedora y romántica. Además, consiguió alrededor del 95% en Rotten Tomatoes, uno de los sitios de crítica especializada más respetados del mundo.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix durante el 2024, siendo desde entonces, una de las historias yankees mejor valoradas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Nadie quiere esto

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 20 capítulos, Nadie quiere esto centra su historia en: “Tras otra cita desastrosa, Joanne llega a la fiesta de una amiga y conoce a Noah, un adorable rabino que acaba de terminar con su novia”.

Esta serie ha llegado a ser de las más importantes de Netflix gracias a sus capítulos cortos, elenco destacado y excelentes recomendaciones de la crítica.

Reparto de Nadie quiere esto, serie de Netflix

Kristen Bell como Joanne

como Joanne Adam Brody como Noah Roklov

como Noah Roklov Justine Lupe como Morgan

como Morgan Timothy Simons como Sasha Roklo

como Sasha Roklo Jackie Tohn como Esther Roklov

Tovah Feldshuh como Bina Roklov

Paul Ben-Victor como Ilan Roklov

Sherry Cola como Ashley

Emily Arlook como Rebecca

Stephanie Faracy como Lynn

Michael Hitchcock como Henry

Dónde ver la serie Nadie quiere esto, según la zona geográfica