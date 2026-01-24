Inicio Ovación Hockey sobre césped Milagros Alastra
Milagros Alastra: de las canchas de Mendoza a ser distinguida mundialmente y jugar en Las Leonas

La joyita de nuestra provincia no detiene su crecimiento: tras romperla en el Mundial Junior ahora Milagros Alastra da el paso para estar en la mayor

Milagros Alastra sigue creciendo.

El hockey sobre césped de nuestra provincia tiene un motivo para sonreír. Es que el semillero vuelve a dar una gran noticia con la aparición de Milagros Alastra, que empieza a dejar las carpetas locales para dar el salto y seguir con su crecimiento internacional que parece no tener techo.

El diamante en bruto que nació en Universidad de Cuyo empezó a sonar fuerte con su aparición en Las Leoncitas. Su enorme Mundial Junior en Chile terminó de hacerla explotar, captando la atención a nivel nacional. Goleadora de la Selección argentina subcampeona de la categoría y galardona como la mejor jugadora joven del certamen, su nivel le abrió camino para dar el salto a la mayor.

Milagros Alastra fue reconocida como la mejor jugadora joven del Mundial Junior.

El año de Las Leonas arrancó con ella siendo parte de la nómina que tendrá en agenda un 2026 bien intenso: primero será la Pro League, y luego, el Mundial de Bélgica y Países Bajos, el gran objetivo gran. Junto a Milagros Alastra también estuvo en la nómina Sol Guignet, delantera con presente en GEBA.

Fernando Ferrara dio a conocer la nómina de jugadoras convocadas para disputar la segunda ventana de la FIH Pro League 2025-26. El seleccionado disputará cuatro partidos entre el 10 y el 15 de febrero ante Irlanda y Australia, lista en la que figura Milagros Alastra, quien tendrá su bautismo oficial a nivel internacional.

La lista completa de Las Leonas

  • AGOSTINA ALONSO
  • MERCEDES ARTOLA
  • BRISA BRUGGESSER
  • SOFIA CAIRO
  • LARA CASAS
  • JUANA CASTELLARO
  • CRISTINA COSENTINO
  • ZOE DIAZ
  • VICTORIA FALASCO
  • MILAGROS ALASTRA
  • AGUSTINA GORZELANY
  • MARIA JOSE GRANATTO
  • VICTORIA GRANATTO
  • JULIETA JANKUNAS
  • VICTORIA MIRANDA
  • PAULA ORTIZ
  • VALENTINA RAPOSO
  • VICTORIA SAUZE
  • SOFIA TOCCALINO
  • EUGENIA TRINCHINETTI

