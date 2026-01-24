Milagros Alastra: de las canchas de Mendoza a ser distinguida mundialmente y jugar en Las Leonas

El hockey sobre césped de nuestra provincia tiene un motivo para sonreír. Es que el semillero vuelve a dar una gran noticia con la aparición de Milagros Alastra, que empieza a dejar las carpetas locales para dar el salto y seguir con su crecimiento internacional que parece no tener techo.
El diamante en bruto que nació en Universidad de Cuyo empezó a sonar fuerte con su aparición en Las Leoncitas. Su enorme Mundial Junior en Chile terminó de hacerla explotar, captando la atención a nivel nacional. Goleadora de la Selección argentina subcampeona de la categoría y galardona como la mejor jugadora joven del certamen, su nivel le abrió camino para dar el salto a la mayor.
El año de Las Leonas arrancó con ella siendo parte de la nómina que tendrá en agenda un 2026 bien intenso: primero será la Pro League, y luego, el Mundial de Bélgica y Países Bajos, el gran objetivo gran. Junto a Milagros Alastra también estuvo en la nómina Sol Guignet, delantera con presente en GEBA.
Fernando Ferrara dio a conocer la nómina de jugadoras convocadas para disputar la segunda ventana de la FIH Pro League 2025-26. El seleccionado disputará cuatro partidos entre el 10 y el 15 de febrero ante Irlanda y Australia, lista en la que figura Milagros Alastra, quien tendrá su bautismo oficial a nivel internacional.