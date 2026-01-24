Milagros Alastra: de las canchas de Mendoza a ser distinguida mundialmente y jugar en Las Leonas

El diamante en bruto que nació en Universidad de Cuyo empezó a sonar fuerte con su aparición en Las Leoncitas. Su enorme Mundial Junior en Chile terminó de hacerla explotar, captando la atención a nivel nacional. Goleadora de la Selección argentina subcampeona de la categoría y galardona como la mejor jugadora joven del certamen, su nivel le abrió camino para dar el salto a la mayor.

alastra Milagros Alastra fue reconocida como la mejor jugadora joven del Mundial Junior.

El año de Las Leonas arrancó con ella siendo parte de la nómina que tendrá en agenda un 2026 bien intenso: primero será la Pro League, y luego, el Mundial de Bélgica y Países Bajos, el gran objetivo gran. Junto a Milagros Alastra también estuvo en la nómina Sol Guignet, delantera con presente en GEBA.