Godoy Cruz perdió ante San Martín de San Juan en un nuevo amistoso de pretemporada

Se disputaron dos ensayos de dos tiempos de 40 minutos.

En el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito se disputaron dos partidos, con dos tiempos de 40 minutos en cada uno de ellos. El primero de los juegos quedó en manos de la visita.

San Martín de San Juan venció 2-1 a Godoy Cruz por los goles de Hernán Zuliani y Nazareno Funes. Nahuel Ulariaga, de penal, anotó el único tanto para el dueño de casa.

En este primer ensayo Mariano Toedtli le dio minutos a: Roberto Ramírez; Agustín Pérez, Matías Funes, Camilo Alesandria y Andrés Melli, Gonzalo Quinteros, Juan Andrada, Agustín Valverde y Matías Ramírez; Luciano Pascual y Nahuel Ulariaga.

Más tarde, en el segundo turno, los equipos no pudieron romper la paridad. El resultado final fue 1-1 gracias a los gritos de Luciano Pascual para Godoy Cruz y Sebastián Jaurena, para la visita

En esta ocasión el DT del Bodeguero puso en cancha a: Nicolás Claa, Tomás Rossi, Mateo Mendoza, Gerometta, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Vicente Poggi, Santiago Martínez; Luciano Pascual, Martín Pino.

Godoy Cruz vs Deportivo Maipú

El próximo amistoso de Godoy Cruz será ante el Deportivo Maipú. El juego tendrá lugar este jueves 29 en el predio de Coquimbito. Allí Mariano Toedtli continuará sacando conclusiones de cara al debut.

Cabe recordar que Godoy Cruz tendrá su estreno en la categoría el viernes 13 de febrero, en el Feliciano Gambarte, contra el recién ascendido Ciudad Bolívar. Ese día, la pelota comenzará a rodar a partir de las 21.30.