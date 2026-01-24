Djokovic, récord: llegó a 400 victorias en Grand Slam y sigue a paso firme en el Abierto de Australia

Novak Djokovic, a paso firme en el Abierto de Australia

Novak Djokovic volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir lo imposible en rutina. El serbio derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 y 7-6(4) y alcanzó un hito monumental: 400 victorias en torneos de Grand Slam, además de igualar a Roger Federer como el jugador con más triunfos en el Abierto de Australia.

El diez veces campeón en Melbourne avanzó a cuarta ronda sin ceder sets y estiró una estadística que confirma que la Rod Laver Arena sigue siendo su territorio sagrado. Detrás de la figura de Djokovic también quedó otro récord que alimenta su leyenda: con esta clasificación, el serbio llegó a 70 segundas semanas en majors, dejando atrás las 69 de Federer y consolidando su dominio histórico en la élite.

Además, a los 38 años y 255 días, se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar esta instancia en Australia desde 1988. Ahora espera al ganador del cruce entre Jakub Mensik (16°) y Ethan Quinn, con la mira puesta en seguir ampliando marcas en un torneo que ya lo tiene como máximo rey.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/2015016842255835266&partner=&hide_thread=false NOVAK DJOKOVIC IS NOT REAL. pic.twitter.com/4P9svnLo4E — US Open Tennis (@usopen) January 24, 2026

Sinner resignó un set, pero sigue con vida en Australia

En el segundo foco de atención apareció Jannik Sinner, que atravesó una jornada inesperadamente incómoda. El bicampeón defensor perdió un set —algo poco habitual en él—, sufrió con su saque y terminó imponiéndose al estadounidense Eliot Spizzirri por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en un duelo cargado de dramatismo y bajo temperaturas que rozaron los 40 grados. El italiano cedió su servicio seis veces y necesitó 3 horas y 45 minutos para asegurar su lugar en octavos de final.

El premio para Sinner será un choque italiano de alto voltaje: enfrentará a Luciano Darderi (22°), que derrotó a Karén Jachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3 y 6-4. En Melbourne, el campeón vigente sigue persiguiendo un objetivo que lo pondría en un grupo selecto: ganar tres títulos consecutivos, algo que desde 1968 solo logró Djokovic.

En el resto de la jornada, el que firmó una verdadera batalla fue Lorenzo Musetti, que ganó su cuarto quinto set consecutivo en Grand Slam y avanzó por primera vez a la segunda semana en Australia. El italiano venció al checo Tomas Machac por 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 y 6-2 tras 4 horas y 27 minutos, en un partido durísimo que incluso obligó a cerrar el techo por la nueva regla de calor vigente desde 2026. En octavos se medirá con Taylor Fritz, que eliminó a Stan Wawrinka en cuatro sets.

También dijo presente en la próxima ronda Ben Shelton, que superó al monegasco Valentin Vacherot por 6-4, 6-4 y 7-6(5) para sostener su avance en un torneo que empieza a tomar ritmo de definiciones.