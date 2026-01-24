Juan Román Riquelme, a fondo: su profunda autocrítica y la exigencia para ser campeón en 2026

Pero esto no fue todo, ya que además el Torero se refirió a la falta de títulos en los últimos años. "¿Estamos en deuda? Claro que sí", admitió al ser consultado sobre esta situación.

Riquelme fue contundente respecto a la obligación de Boca para temporada que inicia: "Nos falta dar ese pasito, quedamos en la puerta. Tenemos que lograr salir campeones. Este año hay que exigirlos al máximo".

Con respecto al mercado de pases, en el que Boca no ha sumado caras nuevas, el presidente fue contundente: "A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. No queremos traer por traer", comenzó. Acto seguido, añadió: "El año pasado trajimos 7 u 8 jugadores de primer nivel. Nos criticaron por traer a Costa y hoy es el mejor central del país. Trajimos a Paredes".

El dardo de Riquelme a la gestión Angelici

El dirigente también dedicó un tramo de la entrevista a la gestión anterior, encabezada por Daniel Angelici, a la que acusó de desmanejo financiero pese a las ventas millonarias tras la final de la Libertadores 2018.

"Los señores que estaban antes nos dejaron un club con deuda. De la final de Madrid se vendió a Nández, Barrios, Benedetto y Balerdi y nos dieron el club con deuda", disparó Román. En contraposición, aseguró que su regreso a la institución fue "para que haya orden" y sentenció: "Nunca voy a usar al club para otra cosa".