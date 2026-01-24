Inicio Ovación Fútbol Juan Román Riquelme
Juan Román Riquelme, a fondo: su profunda autocrítica y la exigencia para ser campeón en 2026

En medio de un mercado de pases en el que Boca no ha sumado caras nuevas, Juan Román Riquelme rompió el silencio

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Juan Román Riquelme habló de todo en el stream de AZZ.

A horas del debut en La Bombonera, que será este domingo desde las 18.30 ante Deportivo Riestra, Juan Román Riquelme rompió el silencio en una entrevista en la que habló de todo. El máximo ídolo y presidente de Boca no dejó tema si tocar en su charla con Flavio Azzaro.

En una entrevista con el canal de streaming AZZ, el 10 realizó una importante autocrítica y explicó los motivos del nulo movimiento (hasta el momento) del Xeneize en el mercado de pases.

boca, riquelme, barco
Juan Román Riquelme habló a horas del debut de Boca en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

La autocrítica de Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme rompió el silencio. En medio de las críticas que lo rodean por no haber sumado caras nuevas al plantel de Claudio Úbeda, el máximo directivo del Xeneize realizó una autocrítica sobre su gestión.

Pero esto no fue todo, ya que además el Torero se refirió a la falta de títulos en los últimos años. "¿Estamos en deuda? Claro que sí", admitió al ser consultado sobre esta situación.

Riquelme fue contundente respecto a la obligación de Boca para temporada que inicia: "Nos falta dar ese pasito, quedamos en la puerta. Tenemos que lograr salir campeones. Este año hay que exigirlos al máximo".

Con respecto al mercado de pases, en el que Boca no ha sumado caras nuevas, el presidente fue contundente: "A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. No queremos traer por traer", comenzó. Acto seguido, añadió: "El año pasado trajimos 7 u 8 jugadores de primer nivel. Nos criticaron por traer a Costa y hoy es el mejor central del país. Trajimos a Paredes".

El dardo de Riquelme a la gestión Angelici

El dirigente también dedicó un tramo de la entrevista a la gestión anterior, encabezada por Daniel Angelici, a la que acusó de desmanejo financiero pese a las ventas millonarias tras la final de la Libertadores 2018.

"Los señores que estaban antes nos dejaron un club con deuda. De la final de Madrid se vendió a Nández, Barrios, Benedetto y Balerdi y nos dieron el club con deuda", disparó Román. En contraposición, aseguró que su regreso a la institución fue "para que haya orden" y sentenció: "Nunca voy a usar al club para otra cosa".

