Las Leonas abren el año del Mundial con dos mendocinas

Año nuevo y Mundial a la vista. Las Leonas tendrán un cargaduito 2026 con doble objetivo, aunque claro que hay uno que se roba todas las miradas. Dos mendocinas forman parte de la lista que entregó el entrenador Fernando Ferrara e intentarán meterse en la nómina.
La cita mundialista del hockey sobre césped será en conjunto entre Bélgica y Países Bajos con las ciudades de Amstelveen y Wavre como escenario. El torneo se jugará en conjunto con el del masculino y será del 15 al 30 de agosto.
El heado coach de Las Leonas entregó una pre lista que la conforman 32 jugadoras con una fuerte base de las Leoncitas que lograron la medalla de plata en el reciente Mundial de Chile Junior. Sol Guignet y Milagros Alastra lograron el segundo lugar y dieron el salto para estar en la mayor.
Milagros Alastra tuvo un enorme torneo Sub 21, marcando 5 goles por la vía del córner corto. Por su rendimiento, la jugadora de UnCuyo fue elegida como la mejor jugadora joven del certamen. Sol Guignet, en tanto, también mostró un buen nivel y se ganó la convocatoria a fuerza de su talento.
Las Leonas comenzarán con los entrenamientos en enero porque antes del Mundial estará la reanudación de la Pro League. Tras el estreno en Argentina, la agenda del certamen seguirá en Febrero en Australia.