Las Leonas abren el año del Mundial con dos mendocinas

La cita mundialista del hockey sobre césped será en conjunto entre Bélgica y Países Bajos con las ciudades de Amstelveen y Wavre como escenario. El torneo se jugará en conjunto con el del masculino y será del 15 al 30 de agosto.

El heado coach de Las Leonas entregó una pre lista que la conforman 32 jugadoras con una fuerte base de las Leoncitas que lograron la medalla de plata en el reciente Mundial de Chile Junior. Sol Guignet y Milagros Alastra lograron el segundo lugar y dieron el salto para estar en la mayor.