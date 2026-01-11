Barcelona y Real Madrid chocan en la final de la Supercopa de España: hora, TV y formaciones

Se trata de tres partidos (dos de semifinales y la gran final) que enfrentó a Barcelona con el Athletic Club con una victoria avasallante del Blaugrana por 5 a 0 luego de un primer tiempo letal donde se fueron a los vestuarios con cuatro goles de ventaja.

Barcelona - Athletic Club Barcelona aplastó al Athletic Club.

Ya en el complemento Hansi Flick realizó los cambios necesarios para que sus jugadores puedan disputar la final con las piernas descansadas, lo que los posiciona como los grandes candidatos al título. Los goles fueron convertidos por Ferran Torres, Fermín López, Raphinha (x2) y Roony Bardghji.

Por la otra llave el Real Madrid la tuvo más complicada ya que enfrentó al Atlético de Madrid en un partido lleno de emoción y polémicas que tuvo como momento sobresaliente el enfrentamiento entre Vinicius Jr. y Diego Simeone con imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Real Madrid - Atletico Madrid El Real Madrid ahora va por el Barcelona, tras vencer al Atlético Madrid.

Finalmente, el Merengue se impuso por 2 a 1 con goles de Federico Valverde y Rodrygo mientras que Alexander Sørloth logró el descuento.

En la Supercopa de España 2024 el Barcelona se impuso por 5 a 2, mientras que la última vez que se vieron las caras por el torneo local la victoria fue del Real Madrid por 2 a 1, en el partido disputado en el Bernabéu.

La ficha de la final entre Barcelona y Real Madrid

Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda (Arabia Saudita).

Árbitro: José Luis Munuera Montero.

Hora: 16.00 (Argentina).

TV: Flow Sports

King Abdullah Sports City, Yeda El Estadio King Abdullah Sports City, Yeda recibirá la final entre Barcelona y Real Madrid.

Probables formaciones del Barcelona y Real Madrid

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger o Dean Huijsen, Raúl Asencio o David Alaba, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo o Franco Mastantuono, Gonzalo, Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.