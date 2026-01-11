Barcelona y Real Madrid chocan en la final de la Supercopa de España: hora, TV y formaciones

LaSupercopa de España reúne a los mejores equipos del 2025 y, de esta manera, participaron Barcelona(campeón de la Liga y de la Copa del Rey), Real Madrid (subcampeón de Liga y de Copa de Rey), Atlético Madrid (tercero en el torneo local) y Athletic Club (cuarto en el certamen doméstico).
Así, durante la tarde del domingo (hora de Argentina), catalanes y merengues se enfrentarán en una nueva definición del torneo, que permitirá conocer al primer campeón español del año.
Barcelona y Real Madrid chocan en la final de la Supercopa de España
A partir de las 16 (hora de Argentina) se verán las caras Barcelona y Real Madrid en una nueva edición de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City de Yeda, en Arabia Saudita. La RFEF (Real Federación española de fútbol) firmó una serie de acuerdos comerciales hace unos años que indica que el torneo se disputará en enero y fuera del territorio europeo.
Se trata de tres partidos (dos de semifinales y la gran final) que enfrentó a Barcelona con el Athletic Club con una victoria avasallante del Blaugrana por 5 a 0 luego de un primer tiempo letal donde se fueron a los vestuarios con cuatro goles de ventaja.
Ya en el complemento Hansi Flick realizó los cambios necesarios para que sus jugadores puedan disputar la final con las piernas descansadas, lo que los posiciona como los grandes candidatos al título. Los goles fueron convertidos por Ferran Torres, Fermín López, Raphinha (x2) y Roony Bardghji.
Finalmente, el Merengue se impuso por 2 a 1 con goles de Federico Valverde y Rodrygo mientras que Alexander Sørloth logró el descuento.
En la Supercopa de España 2024 el Barcelona se impuso por 5 a 2, mientras que la última vez que se vieron las caras por el torneo local la victoria fue del Real Madrid por 2 a 1, en el partido disputado en el Bernabéu.
La ficha de la final entre Barcelona y Real Madrid
Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda (Arabia Saudita).
Árbitro: José Luis Munuera Montero.
Hora: 16.00 (Argentina).
TV: Flow Sports
Probables formaciones del Barcelona y Real Madrid
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres. DT: Hansi Flick.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger o Dean Huijsen, Raúl Asencio o David Alaba, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo o Franco Mastantuono, Gonzalo, Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.