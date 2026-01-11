Faustino Oro, ¿de qué tablero viniste?

Pese a su velocidad mental para mover las piezas sobre el tablero cuadriculado, a Faustino Oro algunas cosas de la escuela le daban pereza como aprender inglés o leer, incluso los libros de su deporte. Su precocidad y su talento sin techo lo llevaron a pulverizar cualquier tipo de marca ,y por eso, el apodo Chessi combinado ajedrez (chess) con Lionel Messi le cuadraron a la perfección.

Entre esos récords se pueden destacar más joven en obtener una norma de Maestro Internacional, en lograr la tercera norma MI y los 2400 puntos ELO, en jugar el Campeonato Argentino Absoluto y llegar a la final (terminó cuarto), en ganar un premio Olimpia, en tener el sistema de puntuación ELO más alto para un niño de 11 años y en superar los 2500 puntos ELO.

faustino oro Faustino Oro y su familia, claves en su crecimiento.

Por si tanta marca no alcanzara, Faustino Oro viene de meter otro doblete en el reciente Mundial de Doha, en Qatar: fue el más joven en superar los 2500 puntos ELO en las tres modalidades de competencia (clásica, rápida y blitz) y en ganarle a un top 7 del mundo.

Magnus Carlsen (quíntuple campeón del mundo en ajedrez clásico) se deshizo en elogios y hasta lo invitó a jugar con él. Claro, el noruego ya sucumbió ante Chessi en el torneo Bullet Brawl 2024 en ritmo bala.

Por delante, el futuro es inimaginable. Los récords dirán que puede ser el Gran Maestro Internacional más joven de la historia si consigue su tercera norma antes del 7 de marzo aunque lo de Faustino Oro parece ir mucho más allá que lograr otro ítem para su CV. ¿De qué tablero viniste?

Títulos de Faustino Oro