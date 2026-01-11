Luis Zubeldía fue operado del corazón en Brasil: cuándo vuelve al trabajo en Fluminense

Fluminense no dio a conocer el diagnóstico que derivó en la operación cardiovascular del entrenador argentino Luis Zubeldía; sin embargo, informó que la intervención fue un éxito. De todos modos, también señaló que su regreso a las canchas se demorará más de lo esperado.
Luis Zubeldía fue operado del corazón en Brasil
Todo parece indicar que la anomalía fue detectada durante un estudio de rutina y, a partir de allí, el cuerpo médico decidió que el entrenador debía ser sometido a una angioplastia con colocación de stent.
El problema se dio a conocer el viernes y rápidamente se resolvió que Zubeldía ingresara al quirófano al día siguiente. En un primer momento se evaluaron dos opciones: que regresara de inmediato a los entrenamientos o que guardara reposo durante siete días.
Sin embargo, los planes cambiaron luego de que Fluminense publicara en sus redes sociales el parte médico: "La intervención fue un éxito, pero se prevé que su reincorporación al trabajo se retrase hasta 15 días". De este modo, no podrá estar presente en los entrenamientos ni ocupar el banco de suplentes en el debut del Campeonato Carioca.
INFORMAÇÃO: O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias. Que seja uma grande recuperação, Profe! pic.twitter.com/FHJf8Cwgl0
Además del parte médico la publicación del club brasilero le dedicó un mensaje positivo al argentino: "¡Que sea una gran recuperación, Profe!", publicó la institución en sus canales oficiales de comunicación junto al informe médico.
La trayectoria de Luis Zubeldía
Luis Zubeldía inició su carrera como entrenador a los 27 años convirtiéndose en el técnico argentino más jóven en dirigir Primera División. Luego, continuó su carrera en distintos equipos del fútbol argentino y del exterior. Dirigió a Racing Club, donde tuvo un breve ciclo, y después comenzó un extenso recorrido internacional que incluyó experiencias en Ecuador, Colombia, México y España.
En el fútbol ecuatoriano se destacó especialmente al frente de Barcelona SC y Liga de Quito, con los que obtuvo títulos nacionales y protagonizó campañas relevantes en competiciones continentales.
En Colombia, Zubeldía estuvo al mando de Independiente Medellín, mientras que en México dirigió a Santos Laguna, sumando rodaje en ligas de alto nivel competitivo. Más tarde tuvo un paso por el fútbol español como entrenador del Alavés, experiencia que reforzó su perfil internacional.