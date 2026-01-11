Luis Zubeldía fue operado del corazón en Brasil: cuándo vuelve al trabajo en Fluminense

Sin embargo, los planes cambiaron luego de que Fluminense publicara en sus redes sociales el parte médico: "La intervención fue un éxito, pero se prevé que su reincorporación al trabajo se retrase hasta 15 días". De este modo, no podrá estar presente en los entrenamientos ni ocupar el banco de suplentes en el debut del Campeonato Carioca.

Embed INFORMAÇÃO: O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias. Que seja uma grande recuperação, Profe! pic.twitter.com/FHJf8Cwgl0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 11, 2026

Además del parte médico la publicación del club brasilero le dedicó un mensaje positivo al argentino: "¡Que sea una gran recuperación, Profe!", publicó la institución en sus canales oficiales de comunicación junto al informe médico.

La trayectoria de Luis Zubeldía

Luis Zubeldía inició su carrera como entrenador a los 27 años convirtiéndose en el técnico argentino más jóven en dirigir Primera División. Luego, continuó su carrera en distintos equipos del fútbol argentino y del exterior. Dirigió a Racing Club, donde tuvo un breve ciclo, y después comenzó un extenso recorrido internacional que incluyó experiencias en Ecuador, Colombia, México y España.

En el fútbol ecuatoriano se destacó especialmente al frente de Barcelona SC y Liga de Quito, con los que obtuvo títulos nacionales y protagonizó campañas relevantes en competiciones continentales.

Luis Zubeldia - Campeón Copa Sudamericana Luis Zubeldía salió campeón de la Copa Sudamericana con la Liga de Quito.

En Colombia, Zubeldía estuvo al mando de Independiente Medellín, mientras que en México dirigió a Santos Laguna, sumando rodaje en ligas de alto nivel competitivo. Más tarde tuvo un paso por el fútbol español como entrenador del Alavés, experiencia que reforzó su perfil internacional.

Reconocido por su estilo intenso, su impronta ofensiva y su fuerte liderazgo, Luis Zubeldía llegó en septiembre de 2025 al Fluminense, uno de los clubes más importantes de Brasil.