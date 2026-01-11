Inicio Ovación Fútbol Luis Zubeldía
Está con reposo

Luis Zubeldía fue operado del corazón en Brasil: cuándo vuelve al trabajo en Fluminense

Fluminense se encuentra en plena pretemporada, pero Luis Zubeldía deberá ausentarse debido a que fue intervenido quirúrgicamente

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Luis Zubeldía tendrá que esperar para volver a las canchas.

Fluminense no dio a conocer el diagnóstico que derivó en la operación cardiovascular del entrenador argentino Luis Zubeldía; sin embargo, informó que la intervención fue un éxito. De todos modos, también señaló que su regreso a las canchas se demorará más de lo esperado.

Luis Zubeldia
No trascendi&oacute; el motivo de la operaci&oacute;n de Luis Zubeld&iacute;a.

Luis Zubeldía fue operado del corazón en Brasil

Todo parece indicar que la anomalía fue detectada durante un estudio de rutina y, a partir de allí, el cuerpo médico decidió que el entrenador debía ser sometido a una angioplastia con colocación de stent.

El problema se dio a conocer el viernes y rápidamente se resolvió que Zubeldía ingresara al quirófano al día siguiente. En un primer momento se evaluaron dos opciones: que regresara de inmediato a los entrenamientos o que guardara reposo durante siete días.

Sin embargo, los planes cambiaron luego de que Fluminense publicara en sus redes sociales el parte médico: "La intervención fue un éxito, pero se prevé que su reincorporación al trabajo se retrase hasta 15 días". De este modo, no podrá estar presente en los entrenamientos ni ocupar el banco de suplentes en el debut del Campeonato Carioca.

Además del parte médico la publicación del club brasilero le dedicó un mensaje positivo al argentino: "¡Que sea una gran recuperación, Profe!", publicó la institución en sus canales oficiales de comunicación junto al informe médico.

La trayectoria de Luis Zubeldía

Luis Zubeldía inició su carrera como entrenador a los 27 años convirtiéndose en el técnico argentino más jóven en dirigir Primera División. Luego, continuó su carrera en distintos equipos del fútbol argentino y del exterior. Dirigió a Racing Club, donde tuvo un breve ciclo, y después comenzó un extenso recorrido internacional que incluyó experiencias en Ecuador, Colombia, México y España.

En el fútbol ecuatoriano se destacó especialmente al frente de Barcelona SC y Liga de Quito, con los que obtuvo títulos nacionales y protagonizó campañas relevantes en competiciones continentales.

Luis Zubeldia - Campeón Copa Sudamericana
Luis Zubeld&iacute;a sali&oacute; campe&oacute;n de la Copa Sudamericana con la Liga de Quito.

En Colombia, Zubeldía estuvo al mando de Independiente Medellín, mientras que en México dirigió a Santos Laguna, sumando rodaje en ligas de alto nivel competitivo. Más tarde tuvo un paso por el fútbol español como entrenador del Alavés, experiencia que reforzó su perfil internacional.

Reconocido por su estilo intenso, su impronta ofensiva y su fuerte liderazgo, Luis Zubeldía llegó en septiembre de 2025 al Fluminense, uno de los clubes más importantes de Brasil.

