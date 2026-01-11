Las nuevas guías alimentarias y el plan de Mendoza para llevar la educación nutricional a las aulas

Piramide-alimentaria-EU-080126 La nueva guía alimentaria publicada esta semana por el gobierno de Estados Unidos.

Volver a los alimentos reales y simples

En ese sentido, destacó la importancia de “volver a los alimentos frescos, incorporar frutas y verduras, y entender que incluso las grasas naturales (como la manteca), consumidas en cantidades adecuadas, no son las responsables del problema”.

"Las nuevas guías estadounidenses toman esta evidencia y refuerzan una línea que ya se trabaja en el país, junto con herramientas como el etiquetado frontal de alimentos, que advierte sobre productos que no son beneficiosos para la salud y permite a los consumidores tomar decisiones más informadas. Esto también interpela a la industria alimentaria y genera la posibilidad de elegir mejor”, señaló Mazzaresi.

Una alimentación saludable debe ir acompañada con ejercicio físico regular. Este cambio de hábitos ya se enseña en las escuelas como parte del programa de entornos saludables.

Desde el área de Promoción de la Salud remarcan que la base de una alimentación saludable puede construirse con productos simples y accesibles: frutas y verduras de estación, combinadas con huevos, lácteos como leche y queso, y alimentos frescos fundamentales en edades de crecimiento, con gran énfasis en las proteínas animales y vegetales.

“No se trata solo de qué comemos, sino también de cómo lo hacemos: comer lento, en un entorno adecuado, y acompañar con actividad física y bienestar emocional”, agregó.

Escuelas: entornos de alimentación saludable

Mendoza lanzó el año pasado el programa de Escuelas Promotoras de Salud, con el objetivo de mejorar los hábitos desde edades tempranas. Además, Mazzaresi adelantó que en 2026 la provincia implementará asesorías en salud, intensificando las acciones educativas en espacios comunitarios, como ya lo son las meriendas en los kioscos saludables. Como parte de esta estrategia, ya se incorporaron 101 agentes sanitarios que trabajan no solo sobre la alimentación y el ejercicio, sino también sobre el estado emocional y el cambio colectivo de hábitos.

Así, tanto las nuevas guías internacionales como las políticas locales convergen en un mismo mensaje: volver a lo simple, a los alimentos frescos y a modos de vida más saludables como eje central para prevenir la obesidad y mejorar la calidad de vida de la población.