Los vehículos de la playa de secuestros de Guaymallén se podrán retirar sin pagar acarreo y estadía

playa de secuestros municipalidad de guaymallen Hay muchos autos abandonados en la playa de secuestros de la Municipalidad de Guaymallén. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Cómo hacer el trámite para retirar los vehículos

Los contribuyentes interesados en retirar sus automóviles deben iniciar el trámite en los juzgados viales de la Municipalidad de Guaymallén.

A modo de ejemplo, desde la comuna xplicaron que "una persona tiene un accidente y termina en el hospital por lesiones, mientras que su vehículo es llevado a la playa de secuestros. Cuando sale de alta se encuentra con una deuda (abultada) con la municipalidad por estadía, acarreo, más la multa, si hubo infracción vial. Entonces, el arreglo del vehículo más todos estos cargos, sobredimensionan tanto el costo que es más caro lo que le tiene que pagar que el vehículo. Por eso lo dejan y así los vehículos se acumulan en la playa".

A raiz de esta situación es que la Municipalidad de Guaymallén decidió condonar el costo de acarreo y estadía para estimular el retiro de los vehículos por parte de sus dueños y hacer lugar en la playa de secuestros de la comuna.

El titular del vehículo debe concurrir a la sede de los Juzgados Viales de Guaymallén (Bandera de Los Andes 350, distrito San José). Allí obtiene el boleto para cancelar sólo la multa vial en un solo pago y con el recibo de pago se presenta en la playa de secuestros para retirar su auto o moto (calle Los Eucaliptos sin número distrito El Sauce), al lado del Centro Verde Municipal.

El subdirector de Seguridad Vial y Tránsito del municipio, Martín Adi, dijo: “Recomendaría que se aproveche porque la medida está vigente hasta el 31 de enero”.

El funcionario explicó que hay casos puntuales en los que no se puede acceder al beneficio como infracciones graves o gravísimas reiteradas en los últimos 24 meses: “Por ejemplo, si el vehículo fue retenido por alcoholemia, no se puede acceder al beneficio, si está con un una medida judicial tampoco”.