Ni sombrilla, ni carpa: la forma de protegerse del sol que es tendencia este verano

Se adaptan a casi cualquier espacio, desde balcones pequeños hasta grandes áreas, y pueden ser impermeables o transpirables, siendo este uno de los grandes beneficios este verano.

Son fáciles de quitar, limpiar y guardar. Se pueden instalar rápidamente en la arena de la playa usando anclajes adecuados o postes, y son ligeros para transportar.

Pero más allá de su comodidad, esta tendencia también ha pasado a ser popular por su efectividad. Por lo general, cubren una superficie más grande que una sombrilla convencional, permitiendo que más personas y equipos estén protegidos.

tendencia, verano En vez de comprarlo, puedes fabricar este elemento con materiales caseros.

Además, protegerse del sol de esta manera es completamente económico, ya que puedes fabricar esta tendencia tú mismo: todo lo que necesitas es una manta grande, palos de camping, cuerdas y saquitos de arena para mantenerla estable.

Ya lo sabes, si no tienes con que protegerte del sol este verano, puedes elegir a esta nueva tendencia por encima de las carpas y sombrillas tradicionales.

Cada cuánto colocarse protector solar en verano

Siendo esta una de las dudas más comunes de todos los playeros, lo cierto es que el protector solar debe ser colocado cada dos horas, como mínimo, y con mayor frecuencia si nadas, sudas mucho o te secas con una toalla.

Aplícalo generosamente unos 20-30 minutos antes de la exposición al sol, y no olvides las zonas expuestas como rostro, cuello y manos, incluso en días nublados.