Mateo Pellegrino sigue haciendo goles en la Serie A y se hace un lugar en la historia del Parma

Mateo Pellegrino marcó de cabeza y le dio la victoria a Parma sobre Lecce en la fecha 20 de la Serie A de Italia.
El delantero de 24 años sentenció el 2 a 1 para el conjunto visitante después de que Lecce estuviera en ventaja con el tanto del serbio Nikola Stulic y los parmesanos lo dieran vuelta con tantos del portugués Tiago Gabriel en contra y de Pellegrino.
El hijo de Mauricio Pellegrino, nacido en España, llegó a 6 goles en la temporada de la Serie A (9 tantos contando todas las competencias) y es el segundo argentino que marca más de 5 goles en un campeonato desde que Hernán Crespo lo hizo en la 2010/11.
Además, igualó la marca de Nico Paz y el único argentino que lo supera en cantidad de goles es Lautaro Martínez, máximo anotador de la competencia.
Milan ascendió al segundo puesto tras empatar 1 a 1 con Fiorentina y quedar como escolta del Inter que juega más tarde ante el Napoli.
Además, Hellas Verona, con Nicolás Valentini, juega con Lazio.