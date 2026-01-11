Mateo Pellegrino sigue haciendo goles en la Serie A y se hace un lugar en la historia del Parma

El delantero de 24 años sentenció el 2 a 1 para el conjunto visitante después de que Lecce estuviera en ventaja con el tanto del serbio Nikola Stulic y los parmesanos lo dieran vuelta con tantos del portugués Tiago Gabriel en contra y de Pellegrino.

El hijo de Mauricio Pellegrino, nacido en España, llegó a 6 goles en la temporada de la Serie A (9 tantos contando todas las competencias) y es el segundo argentino que marca más de 5 goles en un campeonato desde que Hernán Crespo lo hizo en la 2010/11.