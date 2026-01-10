Gonzalo Klusener, figura de FADEP, habló tras clasificar a las semifinales del Regional Amateur

Sobre la superioridad del equipo a lo largo de los 90 minutos, soltó: "Creo que sí. Fuimos dominadores del partido por gran momento y tuvimos contundencia. La tranquilidad para defender bien también. Tenemos muy buenos jugadores en todas las líneas y eso obviamente significa un montón. Venimos trabajando muy bien y en definitiva está bien el premio este de haber pasado de serie".

FADEP, que espera conocer a su rival, definirá nuevamente de local. Esto, por el gran estado del campo de juego, es un factor clave para los dirigidos por Diego Pozo: "Nosotros sabemos que acá en la cancha nuestra nos tenemos que hacer fuertes en base al juego porque entrenamos en canchas similares a esta. La verdad que está bueno y da gusto jugar. También es una motivación para los equipos que vienen de afuera a jugar en una cancha linda porque ese es el sueño de cualquier chico que juega al fútbol, jugar en canchas buenas. Estaría bueno que muchos equipos tomen esa iniciativa de querer mejorar sus canchas, porque seguramente de esa manera también mejorará el equipo. Nosotros tratamos de aprovechar y por suerte hemos ganado casi todos los partidos que hemos jugado acá. Eso nos da una cierta tranquilidad".

Embed - Gonzalo Klusener tras el triunfo de FADEP ante Argentino en el Regional Amateur

Klusener, pese a ser figura, terminó con reproches hacia él mismo por haber fallado en la definición sobre el final del encuentro. Esto grafica a las claras la competitividad del goleador: "Competitivos somos, vamos a seguir siendolo siempre. Obviamente cada situación de gol o remate al arco quiero que sean goles. Y obviamente me caliento mucho porque siempre digo lo mismo a todos mis compañeros, primero que la pelota vaya al arco y en este caso ni siquiera al arco fue. Así que eso me da más bronca todavía porque de última si va al arco tenés chances de que sea gol".

Para terminar, el delantero se refirió a la importancia de contar con su familia desde la tribuna. Sin ir más lejos, hoy pudo ingresar al campo de la mano de Romario, su hijo de ocho años: "La verdad que es una alegría inmensa que esté acá ahora. Hoy llegó mi mamá también así que es un lindo premio que estén ellos. Estoy muy contento de poder disfrutar el momento con ellos. La verdad en toda mi carrera he estado generalmente lejos de mis viejos. Hoy me toca tenerlos acá y la verdad que se disfruta muchísimo".