En un espacio geográfico marcado por barreras naturales significativas, la infraestructura de una ruta adquiere un valor estratégico. Entre las numerosas vías de América del Sur, una en particular sobresale por su extensión excepcional y por el papel integrador que cumple a lo largo de su recorrido.

Ruta nacional 40 (1)

La ruta más larga de América del Sur es orgullo de esta nación

La Ruta Nacional 40, en Argentina, es la ruta más larga de América del Sur. Con más de 5.200 kilómetros, recorre el país de norte a sur, casi como una columna vertebral que acompaña a la Cordillera de los Andes. Nace en La Quiaca, en Jujuy, donde el cielo parece más cercano que la tierra, y termina en Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, donde el continente se afina y el viento manda.