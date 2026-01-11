En la región de América del Sur, las rutas de larga distancia trascienden su función meramente vial. No se definen solo por la cantidad de kilómetros recorridos, sino por su capacidad para atravesar territorios diversos, vincular regiones distantes y sostener la circulación económica.
La ruta más larga de América del Sur es orgullo de esta nación
En un espacio geográfico marcado por barreras naturales significativas, la infraestructura de una ruta adquiere un valor estratégico. Entre las numerosas vías de América del Sur, una en particular sobresale por su extensión excepcional y por el papel integrador que cumple a lo largo de su recorrido.
La Ruta Nacional 40, en Argentina, es la ruta más larga de América del Sur. Con más de 5.200 kilómetros, recorre el país de norte a sur, casi como una columna vertebral que acompaña a la Cordillera de los Andes. Nace en La Quiaca, en Jujuy, donde el cielo parece más cercano que la tierra, y termina en Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, donde el continente se afina y el viento manda.
Esta ruta atraviesa once provincias y conecta regiones de Argentina que, sin ella, quedarían separadas por la pura inmensidad. Pasa por la puna árida, los valles calchaquíes, los desiertos cuyanos, la Patagonia de estepa y lagos, y finalmente el sur austero y casi vacío. Durante muchos años fue una ruta incompleta, con largos tramos de ripio, cortes frecuentes y pueblos que aprendieron a convivir con el aislamiento.
Como es esta ruta de América del Sur
- En el norte del Argentina alcanza su punto más elevado en el Abra del Acay, en Salta, a más de 4.900 metros sobre el nivel del mar, uno de los pasos carreteros más altos de América del Sur.
- Presenta extensos tramos con escasa infraestructura, largas distancias entre poblaciones y estaciones de servicio limitadas, lo que exige planificación y previsión para quienes la recorren.
- La ruta atraviesa territorios habitados por comunidades originarias y poblaciones rurales que conservan tradiciones, prácticas productivas y modos de vida profundamente ligados al entorno.
- En las provincias del sur, los vientos laterales constantes afectan la conducción, especialmente de vehículos altos, siendo una de las principales causas de accidentes y cierres preventivos.