A partir del 1 de enero de 2026, China implementó un conjunto de medidas arancelarias y de cuotas sobre las importaciones de carne vacuna a países de América del Sur con el objetivo de proteger a su industria ganadera ante el aumento de las importaciones.
Bajo este nuevo régimen, China estableció límites de importación por país y aplicará un arancel adicional del 55% a cualquier volumen que supere esos límites. Esta decisión se enmarca en un régimen de medidas de salvaguardia comercial que se mantendrá durante tres años (2026–2028). Te contamos sobre qué países de América del Sur se le impone esta medida.
China ajusta a tres países de América del Sur con aranceles del 55% a la exportación de carne vacuna
China ha decidido ajustar las exportaciones de carne vacuna a Brasil, Argentina y Uruguay, los principales proveedores de carne bovina hacia el gigante asiático. Cada uno tiene asignada una cuota específica.
Brasil puede exportar alrededor de 1,106 millones de toneladas, Argentina unas 510 mil y Uruguay cerca de 320 mil. Cualquier envío de estos países de América del Sur que supere estos límites se encarece significativamente. Esta medida marca un cambio en la relación comercial con China y obliga a los exportadores a replantear estrategias, diversificar mercados y adaptarse a las nuevas reglas.
Como es que esto afecta a estos tres países de América del Sur
Como el principal exportador de carne vacuna hacia China, Brasil enfrenta una reducción significativa de sus envíos libres de arancel, en relación a los volúmenes que históricamente ha exportado. Parte de su producción podría quedar fuera del cupo y enfrentar el arancel elevado del 55%.
China es el destino principal de la carne vacuna argentina. Para 2026, se asignó una cuota de alrededor de 510 mil toneladas que se pueden exportar con aranceles normales. Uruguay también quedó sujeto a estas reglas, pero la cuota asignada está por encima de sus niveles de exportación actuales.