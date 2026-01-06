China ajusta a tres países de América del Sur con aranceles del 55% a la exportación de carne vacuna

Brasil puede exportar alrededor de 1,106 millones de toneladas, Argentina unas 510 mil y Uruguay cerca de 320 mil. Cualquier envío de estos países de América del Sur que supere estos límites se encarece significativamente. Esta medida marca un cambio en la relación comercial con China y obliga a los exportadores a replantear estrategias, diversificar mercados y adaptarse a las nuevas reglas.

Carnes Chinas (1)

Como es que esto afecta a estos tres países de América del Sur

Como el principal exportador de carne vacuna hacia China, Brasil enfrenta una reducción significativa de sus envíos libres de arancel, en relación a los volúmenes que históricamente ha exportado. Parte de su producción podría quedar fuera del cupo y enfrentar el arancel elevado del 55%.

China es el destino principal de la carne vacuna argentina. Para 2026, se asignó una cuota de alrededor de 510 mil toneladas que se pueden exportar con aranceles normales. Uruguay también quedó sujeto a estas reglas, pero la cuota asignada está por encima de sus niveles de exportación actuales.