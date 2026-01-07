Desde China llega una pickup que busca quitarle protagonismo a la Hilux

En el apartado mecánico, la gama utiliza un motor turbodiésel de 2.3 litros de origen Nissan. Mientras que las opciones con caja manual entregan 148 Hp, la versión tope de gama suma tecnología Twin-Turbo y se asocia a una transmisión automática ZF de ocho velocidades. Este conjunto eleva la potencia a 190 Hp y el torque a 500 Nm, cifras necesarias para mover con agilidad un vehículo de este porte y responder ante exigencias de remolque o caminos difíciles.

Tecnología interior y un precio desafiante

DFSK Z9 interior El interior de esta pickup es sobrio pero funcional.

Puertas adentro, el modelo ofrece un nivel de terminación que incluye pantalla multimedia de 12 pulgadas, conectividad plena y tapizados de cuero sintético. La seguridad estructural es otro pilar fundamental, con un chasis compuesto en un 97% por aceros de alta resistencia. A esto se suman seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas y diversas asistencias a la conducción, elementos que buscan equiparar la oferta a la de los líderes del mercado.

Sin embargo, el argumento más fuerte de este lanzamiento radica en su valor comercial. La versión más equipada de la Z9 se ofrece a un precio de referencia de 28.030 dólares más IVA. Esta cifra marca una diferencia notable frente a la Toyota Hilux SRX, cuyo valor supera los 55.000 dólares. Esta brecha económica plantea un escenario interesante para los consumidores que buscan maximizar la relación costo-beneficio sin sacrificar equipamiento ni potencia.