Desde China llega una pickup que busca quitarle protagonismo a la Hilux

El mercado de las camionetas medianas recibe a un nuevo competidor que arriba al territorio sudamericano con la intención de disputar el liderazgo histórico de la Toyota Hilux. Se trata de la DFSK Z9, una pickup fabricada en China que busca posicionarse como una alternativa sólida tanto para el trabajo duro como para el uso recreativo. Este modelo se presenta con una propuesta que supera en robustez y prestaciones a otros vehículos de la marca, como la D1, apuntando directamente a los referentes del sector.
Fabricada en la localidad de Zhengzhou, esta camioneta destaca inmediatamente por sus generosas dimensiones. Con un largo de 5.520 mm y una distancia entre ejes de 3.300 mm, se ubica como una de las más grandes de su categoría. Su caja de carga acompaña estas proporciones con más de un metro y medio de largo y ancho, complementada por un despeje del suelo de 240 mm, lo que garantiza una buena capacidad para transitar por terrenos complejos y superar vadeos de hasta 800 mm.
Una pickup con mecánica avanzada y suspensión confort
Uno de los aspectos técnicos más relevantes de la versión 4x4 automática es la incorporación de una suspensión trasera independiente multibrazo con resortes helicoidales. Esta configuración, poco habitual en el segmento donde predominan los elásticos, tiene como objetivo mejorar el confort de marcha y la estabilidad dinámica. Por otro lado, las variantes destinadas al trabajo neto mantienen el esquema tradicional de ballestas para soportar mejor la carga pesada.
En el apartado mecánico, la gama utiliza un motor turbodiésel de 2.3 litros de origen Nissan. Mientras que las opciones con caja manual entregan 148 Hp, la versión tope de gama suma tecnología Twin-Turbo y se asocia a una transmisión automática ZF de ocho velocidades. Este conjunto eleva la potencia a 190 Hp y el torque a 500 Nm, cifras necesarias para mover con agilidad un vehículo de este porte y responder ante exigencias de remolque o caminos difíciles.
Tecnología interior y un precio desafiante
Puertas adentro, el modelo ofrece un nivel de terminación que incluye pantalla multimedia de 12 pulgadas, conectividad plena y tapizados de cuero sintético. La seguridad estructural es otro pilar fundamental, con un chasis compuesto en un 97% por aceros de alta resistencia. A esto se suman seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas y diversas asistencias a la conducción, elementos que buscan equiparar la oferta a la de los líderes del mercado.
Sin embargo, el argumento más fuerte de este lanzamiento radica en su valor comercial. La versión más equipada de la Z9 se ofrece a un precio de referencia de 28.030 dólares más IVA. Esta cifra marca una diferencia notable frente a la Toyota Hilux SRX, cuyo valor supera los 55.000 dólares. Esta brecha económica plantea un escenario interesante para los consumidores que buscan maximizar la relación costo-beneficio sin sacrificar equipamiento ni potencia.