La pickup estrella de Ford llegó con cambios y a la gente no le gustaron

ford ranger

Otros detalles de confort también fueron removidos en esta pickup de trabajo. La asistencia para la apertura del portón trasero, el apoyabrazos central, el porta-anteojos y la luz de cortesía central en el techo brillan por su ausencia. Desde la marca señalan que, a pesar de estas reducciones, se ha priorizado mantener intacto el paquete de seguridad y conectividad, elementos que suelen ser opcionales en las versiones básicas de otras marcas competidoras.

La Ford Ranger enfrenta la opinión de los usuarios

La respuesta del público ante estos cambios no se hizo esperar y las redes sociales se llenaron de opiniones cuestionando la relación precio-producto. Muchos seguidores de la marca expresaron su descontento, señalando que la reducción de costos es notoria pero no se refleja en una baja significativa del precio final al consumidor. Comentarios recurrentes sugieren que la denominación del modelo debería cambiar de "XL" a simplemente "X" para reflejar la austeridad de la nueva propuesta.

Los usuarios habituales de este tipo de vehículos hicieron hincapié en la pérdida de funcionalidad práctica. Se pueden leer críticas puntuales sobre la falta del escalón lateral y los protectores, elementos considerados fundamentales para quienes utilizan la Ford Ranger en zonas rurales o terrenos complicados. La percepción general es que, al retirar accesorios básicos bajo la premisa de ofrecer una versión de "trabajo", se corre el riesgo de perder terreno frente a competidores históricos como Toyota, cuya oferta en versiones base es constantemente comparada por los potenciales compradores.