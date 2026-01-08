Estos son los cambios que Toyota le hizo a su hatchback más comprado

Mejoras estéticas y equipamiento en el Toyota Yaris

yaris toyota La carrocería también tendrá nuevas opciones de color.

Una de las principales novedades visuales para el presente año consiste en la incorporación de una nueva tonalidad para la carrocería denominada Celestite Grey, la cual estará disponible en toda la gama. Sin embargo, los cambios más significativos se concentran en el acabado Mid+, una variante que representa aproximadamente el cuarenta por ciento de las ventas de este Toyota Yaris en Europa. La intención de la marca es elevar el atractivo de esta versión mediante elementos que aportan una apariencia más sofisticada y moderna.

El equipamiento exterior del nuevo modelo bajo este acabado específico ahora incluye llantas de aleación de 17 pulgadas con un acabado en negro mate, complementadas con tuercas en cromo oscuro. Estas adiciones buscan otorgar un aspecto más dinámico al conjunto del coche. Dentro del habitáculo, la marca Toyota ha optado por renovar la tapicería de tela y los asientos, que ahora presentan un estilo más deportivo y un patrón de costuras en tres tonos de gris, lo que mejora la percepción de calidad en el interior.

Tecnología y motorizaciones del nuevo modelo

toyota yaris El interior trae confort y tecnología.

La actualización tecnológica es otro de los puntos fuertes que se han integrado de forma estándar en las versiones intermedias. Por primera vez, los usuarios podrán disfrutar de sistema de entrada con llave inteligente, arranque por botón y carga inalámbrica para dispositivos móviles sin coste adicional. Además, la iluminación ambiental se suma a la lista de características que pretenden mejorar la experiencia a bordo del Toyota Yaris, proporcionando un entorno más contemporáneo y adaptado a las exigencias actuales de los conductores.

En cuanto al apartado mecánico, el nuevo modelo mantiene su apuesta por la eficiencia a través de sus dos plantas motrices híbridas conocidas. La opción Hybrid 115 sigue enfocada en ofrecer un rendimiento ambiental equilibrado, mientras que la variante Hybrid 130 proporciona una respuesta más ágil y una conducción con mayor carácter. Estas opciones mecánicas han permitido que el Toyota Yaris se mantenga como uno de los híbridos más populares, asegurando que la tecnología de Toyota continúe liderando la transición hacia una movilidad más sostenible en los entornos urbanos.

Resumen de características principales

yaris El Yaris viene mejorado por Toyota este 2026.