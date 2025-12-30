El sedán de Toyota que fue una decepción este 2025

A esto se suman modificaciones profundas en la suspensión y el sistema de tracción total. La marca buscó mayor estabilidad alterando los resortes y la geometría, además de cambiar la gestión electrónica del reparto de par entre ejes. El resultado es un coche que se siente menos ágil y juguetón al límite. La gestión computarizada de la tracción en el modo de pista elimina la sensación mecánica y predecible que ofrecía la configuración anterior, restando puntos en la experiencia de manejo.

Comparativa con el sedán y consumo ineficiente

corolla Toyota probó un cambio en el Corolla, y no le salió bien.

Otro punto bajo destacado por la crítica es la eficiencia energética. Contrario a la tendencia tecnológica actual, esta versión automática consume más combustible que su contraparte manual, registrando peores cifras tanto en ciudad como en autopista. Además, al observar el interior, se hace evidente que el habitáculo no ha evolucionado lo suficiente respecto al sedán o hatchback base de la familia Toyota Corolla. Los materiales y el diseño se sienten anticuados para un vehículo cuyo precio supera los 50.000 dólares en la unidad probada.

La conclusión del medio especializado es contundente: en su afán por abarcar más mercado en 2025, el producto final ha perdido brillo. Aunque es un vehículo competente, la versión automática no logra justificar su existencia frente a la manual, ofreciendo menos diversión por más dinero y mayor consumo de combustible. Por estas razones fundamentales, el modelo ha quedado fuera de la lista de finalistas en las evaluaciones anuales de los mejores vehículos del año.