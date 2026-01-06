Los precios de los autos suben en enero, pero no tanto

Resulta complejo imaginar un escenario de congelamiento total en los importes de los bienes de la economía cuando la inflación anual estimada podría ubicarse por encima del 20 por ciento. Sin embargo, la estrategia de las terminales parece alinearse con la prudencia. La premisa fundamental es que las actualizaciones de las listas sean inferiores a las del ciclo previo, buscando no afectar el volumen de operaciones y acompañar la recuperación del poder adquisitivo.

Nuevos valores para Peugeot, Ford y GM

auto chino Los vehículos chinos ganan terreno en Argentina.

El grupo Stellantis, principal conglomerado automotor del país, también definió su política comercial para el arranque de enero. Las subas reportadas son del 0,8 por ciento para la marca Peugeot, un 1,2 por ciento para las firmas Jeep, RAM y Citroën, y un 1,6 por ciento para Fiat. Estos porcentajes, al venir del grupo con mayor peso en la industria, ratifican que la moderación generalizada es la norma para el comienzo del año.

En paralelo, General Motors realizó ajustes específicos. La Trailblazer subió un 1 por ciento, mientras que la familia Onix (hatch y sedán) y la Tracker aumentaron un 2 por ciento. La pick-up compacta Montana registró un alza del 2,5 por ciento, manteniendo el resto de su gama sin cambios. Por el lado de Ford, el incremento promedio fue del 1 por ciento, dejando a la Bronco Sport y la Transit con los mismos valores de diciembre. Finalmente, Honda optó por mantener sus listas sin modificaciones por el momento.