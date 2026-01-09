Problemas para Ford: llama a revisión una popular pickup por problemas de seguridad

A pesar de su avanzada tecnología y su dotación de siete bolsas de aire de serie, esta falla puntual en el ensamblaje del panel requiere una intervención técnica inmediata. La marca del óvalo especificó que las unidades involucradas fueron fabricadas en México durante el primer cuatrimestre de 2025. Para garantizar la integridad de los usuarios, se dispuso que los concesionarios instalen clips de retención adicionales en la luz indicadora del airbag, asegurando su correcta visibilidad y funcionamiento.

autoblog

Procedimiento para los propietarios

Ante el anuncio de este recall, los dueños de una Ford Maverick 2025 deben verificar si el número de chasis de su vehículo se encuentra dentro de los rangos afectados. La empresa ha puesto a disposición sus canales de atención al cliente, incluyendo una línea telefónica gratuita y un número de contacto vía WhatsApp, para coordinar los turnos correspondientes. Es fundamental destacar que todas las tareas de inspección y reparación derivadas de esta campaña de seguridad se realizan de forma totalmente gratuita en los talleres oficiales de la red.

La recurrencia de estas campañas preventivas genera diversos debates en el sector automotriz. Aunque algunos consideran que estos llamados frecuentes afectan la imagen de la pickup, otros sostienen que la transparencia de Ford al informar estos errores demuestra un compromiso real con la protección de quienes eligen la Ford Maverick.