Problemas para Ford: llama a revisión una popular pickup por problemas de seguridad

La seguridad vial vuelve a estar en el centro de la escena para Ford, tras confirmarse un nuevo llamado a revisión que afecta a su pickup compacta. En esta oportunidad, la compañía detectó un inconveniente técnico localizado en el sistema de seguridad pasiva de la Ford Maverick, específicamente en las unidades correspondientes al año modelo 2025. El recall fue anunciado de manera oficial a través de diversas publicaciones en medios nacionales, donde se detalla la necesidad de verificar el equipamiento del lado del acompañante.
Este proceso de saneamiento preventivo se origina por un posible defecto en los airbags frontales de la Ford Maverick. Según los informes técnicos, se identificó que el indicador de funcionamiento del airbag del pasajero podría presentar dificultades para ser visualizado por los ocupantes debido a un desprendimiento en el bisel del panel de instrumentos. Este componente es vital para confirmar si la bolsa de aire se encuentra activa o desactivada, y su mal funcionamiento incrementa el riesgo de lesiones ante un eventual impacto.
Detalles técnicos de la Ford Maverick afectada
La pickup de Ford que protagoniza este recall es una de las opciones más versátiles del mercado actual. En Argentina, la gama 2025 de la Ford Maverick se comercializa en tres niveles de equipamiento bien diferenciados: XLT, Lariat y la aventurera Tremor. Las versiones nafteras cuentan con el motor EcoBoost 2.0 que entrega 253 CV, mientras que la variante híbrida combina un propulsor 2.5 de ciclo Atkinson con un motor eléctrico para lograr una potencia combinada de 196 CV.
A pesar de su avanzada tecnología y su dotación de siete bolsas de aire de serie, esta falla puntual en el ensamblaje del panel requiere una intervención técnica inmediata. La marca del óvalo especificó que las unidades involucradas fueron fabricadas en México durante el primer cuatrimestre de 2025. Para garantizar la integridad de los usuarios, se dispuso que los concesionarios instalen clips de retención adicionales en la luz indicadora del airbag, asegurando su correcta visibilidad y funcionamiento.
Procedimiento para los propietarios
Ante el anuncio de este recall, los dueños de una Ford Maverick 2025 deben verificar si el número de chasis de su vehículo se encuentra dentro de los rangos afectados. La empresa ha puesto a disposición sus canales de atención al cliente, incluyendo una línea telefónica gratuita y un número de contacto vía WhatsApp, para coordinar los turnos correspondientes. Es fundamental destacar que todas las tareas de inspección y reparación derivadas de esta campaña de seguridad se realizan de forma totalmente gratuita en los talleres oficiales de la red.
La recurrencia de estas campañas preventivas genera diversos debates en el sector automotriz. Aunque algunos consideran que estos llamados frecuentes afectan la imagen de la pickup, otros sostienen que la transparencia de Ford al informar estos errores demuestra un compromiso real con la protección de quienes eligen la Ford Maverick.