Kings League World Cup: Argentina perdió el invicto y terminó tercera en una definición insólita

Argentina resignó su invicto en la Kings League World Cup ante Estados Unidos y luego quedó tercera en el grupo en una insólita definición por shootouts.
El conjunto nacional cayó frente a los estadounidenses por 8 a 5 pese a los goles marcados por Facu Romero Gamarra, Aarón Martínez, Tomás Sandoval, Franco Romero y el penal presidente del youtuber Markitos Navaja.
Previamente, Alemania le había ganado este viernes 10 a 6 a Estados Unidos y sumó un ajustado triunfo por 5 a 4 ante Japón, forzando una angustiosa definición entre los tres equipos en los shootouts.
Allí estadounidenses y alemanes marcaron sus 5 intentos y Argentina quedó eliminada por solo convertir 4. Luego los teutones se quedaron con el primer puesto y el correspondiente pasaje directo a cuartos de final, mientras que Estados Unidos jugará este domingo el repechaje (Last Chance) por un lugar en la próxima instancia.
Argentina aún tiene chances de estar en ese repechaje como el mejor tercero, pero debe esperar los otros resultados de la fae de grupos del certamen que se está jugando en San Pablo, Brasil.