Kings League World Cup: Argentina perdió el invicto y terminó tercera en una definición insólita

El conjunto nacional cayó frente a los estadounidenses por 8 a 5 pese a los goles marcados por Facu Romero Gamarra, Aarón Martínez, Tomás Sandoval, Franco Romero y el penal presidente del youtuber Markitos Navaja.

Kings League

Previamente, Alemania le había ganado este viernes 10 a 6 a Estados Unidos y sumó un ajustado triunfo por 5 a 4 ante Japón, forzando una angustiosa definición entre los tres equipos en los shootouts.