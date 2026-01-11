Escapadas low cost: cámpings cerca de la ciudad para redescubrir Mendoza

Irse de vacaciones a La Costa o a Chile puede representar para una familia tipo un promedio de $2.000.000 por tan sólo una semana. Para presupuestos más reducidos, los cámpings de Mendoza vuelven a posicionarse como una de las mejores alternativas a pocos kilómetros de la Ciudad y rodeados de naturaleza, montaña y aire puro.
Dormir bajo las estrellas, despertar con vistas a la cordillera y pasar el día junto a ríos o diques es posible sin recorrer largas distancias ni endeudarse. En promedio, una familia tipo necesita alrededor de 50.000 pesos por día para acampar, incluyendo ingreso, carpa y gastos básicos.
La mayoría de los cámpings mendocinos cuentan con espacios delimitados para carpas, duchas, sanitarios y sombra natural, y están ubicados en entornos privilegiados como Potrerillos, El Carrizal o el Valle de Uco.
Naturaleza y reglas para cuidar el entorno
Al tratarse, en muchos casos, de áreas naturales protegidas, no está permitido escuchar música en gran parte de los campings, aunque existen sectores habilitados para este tipo de recreación. El objetivo es preservar el entorno y garantizar una experiencia de descanso real, lejos del ruido urbano.
Un ejemplo de ello es el cámping Refugio de Las Vegas. En este lugar no se permite escuchar música ni tampoco tocarla y hay un horario de descanso desde la medianoche a las 9.
En términos generales, los valores diarios rondan:
- Adultos: entre $13.000 y $15.000
- Niños: alrededor de $10.000
A continuación, algunas de las opciones más elegidas por mendocinos y turistas:
Cámping El Refugio – Las Vegas (Potrerillos)
Ubicado en una reserva natural, es ideal para quienes buscan tranquilidad total.
- Adultos: $20.000 por día
- Niños: $12.000
- No se permite música
- Mascotas permitidas, bajo cuidado del dueño
El Bosquecito – Potrerillos
Pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y se destaca por su entorno arbolado y vistas a la montaña. Es una de las opciones más buscadas para escapadas cortas desde la ciudad.
Cámping Manquehue – Dique El Carrizal
Una alternativa clásica cerca del agua, ideal para familias.
- Adultos: $13.000
- Niños: $9.000
Cámping de Tupungato – Valle de Uco
Una de las propuestas más económicas de la provincia.
- Menores de 12 años: sin cargo
- Personas con discapacidad (presentando CUD): sin cargo
- Jubilados residentes: sin cargo
- Acampe por 5 noches:
- Residentes: $10.000
- No residentes: $15.000
- Pasados los cinco días, se debe abonar nuevamente
Redescubrir Mendoza, sin irse lejos
Los cámpings mendocinos demuestran que no hace falta mucho dinero para vacacionar, sino ganas de reconectar con la naturaleza, disfrutar del fresco y redescubrir paisajes que muchas veces están a pocos kilómetros de casa.
Montaña, agua, silencio y descanso: una combinación simple y cada vez más elegida para cortar con la rutina y vivir el verano de otra manera.