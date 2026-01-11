Escapadas low cost: cámpings cerca de la ciudad para redescubrir Mendoza

Camping Refugio Las Vegas El cámping Refugio Las Vegas se encuentra ubicado en Potrerillos, Luján de Cuyo. Está en una área natural protegida.

Naturaleza y reglas para cuidar el entorno

Al tratarse, en muchos casos, de áreas naturales protegidas, no está permitido escuchar música en gran parte de los campings, aunque existen sectores habilitados para este tipo de recreación. El objetivo es preservar el entorno y garantizar una experiencia de descanso real, lejos del ruido urbano.

Un ejemplo de ello es el cámping Refugio de Las Vegas. En este lugar no se permite escuchar música ni tampoco tocarla y hay un horario de descanso desde la medianoche a las 9.

En términos generales, los valores diarios rondan:

Adultos: entre $13.000 y $15.000

entre $13.000 y $15.000 Niños: alrededor de $10.000

A continuación, algunas de las opciones más elegidas por mendocinos y turistas:

Cámping El Refugio – Las Vegas (Potrerillos)

Ubicado en una reserva natural, es ideal para quienes buscan tranquilidad total.

Adultos: $20.000 por día

Niños: $12.000

No se permite música

Mascotas permitidas, bajo cuidado del dueño

El Bosquecito – Potrerillos

Pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y se destaca por su entorno arbolado y vistas a la montaña. Es una de las opciones más buscadas para escapadas cortas desde la ciudad.

camping uncuyo potrerillos.jpg

Cámping Manquehue – Dique El Carrizal

Una alternativa clásica cerca del agua, ideal para familias.

Adultos: $13.000

Niños: $9.000

camping-manquehue-el-carrizal_558_992_c Hay varias alternativas refrescantes en el Dique El Carrizal, una de ellas es Manquehue. Foto: gentileza UNCuyo.

Cámping de Tupungato – Valle de Uco

Una de las propuestas más económicas de la provincia.

Menores de 12 años: sin cargo

Personas con discapacidad (presentando CUD): sin cargo

Jubilados residentes: sin cargo

Acampe por 5 noches: Residentes: $10.000 No residentes: $15.000

Pasados los cinco días, se debe abonar nuevamente

Redescubrir Mendoza, sin irse lejos

Los cámpings mendocinos demuestran que no hace falta mucho dinero para vacacionar, sino ganas de reconectar con la naturaleza, disfrutar del fresco y redescubrir paisajes que muchas veces están a pocos kilómetros de casa.

Montaña, agua, silencio y descanso: una combinación simple y cada vez más elegida para cortar con la rutina y vivir el verano de otra manera.