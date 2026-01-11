Inicio Sociedad Aconcagua
Problemas de salud

Una estadounidense y un japonés sufrieron gravísimas complicaciones al intentar subir el Aconcagua

Amanda Marie Porter, estadounidense de 38 años, y Yoshimoto Masakazu, japonés de 45, fueron evacuados desde el campamento Cólera. Llegaron en helicóptero a Horcones

Por UNO
Dos extranjeros fueron rescatados por la Patrulla de Rescate en el Aconcagua.

Dos extranjeros fueron rescatados por la Patrulla de Rescate en el Aconcagua.

Una estadounidense, Amanda Marie Porter, de 38 años, y un japonés, Yoshimoto Masakazu, de 45 años, sufrieron gravísimas complicaciones al subir el Aconcagua. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el campamento Cólera, a 6.000 metros de altura -la cima está a 6.961 metros-.

Uno de los guías que acompañaban a este grupo, Jorge González, de la empresa Grajales, informó a la base que 2 de sus clientes estaban en una situación médica delicada.

Tras comunicarle los parámetros de salud de ambos a la doctora apostada en el campamento Nido de Cóndores, confirmó que la mujer tenía un principio de edema cerebral y el hombre un principio de edema pulmonar.

rescate en el aconcagua 2
Rescate en el Aconcagua.

Rescate en el Aconcagua.

La estadounidense no podía moverse por sus propios medios

Con el agravante de que la estadounidense no podía moverse por sus propios medios a pesar de la medicación suministrada, personal de la Patrulla de Rescate partió desde Nido de Cóndores para colaborar con el descenso, con más medicinas, bebida y alimentos para los afectados.

Los andinistas y los rescatistas llegaron a las 20 al servicio médico de Nido de Cóndores y a las 21 fueron evacuados en el helicóptero del parque, el LV-KLS, hacia Horcones.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar