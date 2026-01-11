Una estadounidense y un japonés sufrieron gravísimas complicaciones al intentar subir el Aconcagua

Uno de los guías que acompañaban a este grupo, Jorge González, de la empresa Grajales, informó a la base que 2 de sus clientes estaban en una situación médica delicada.

Tras comunicarle los parámetros de salud de ambos a la doctora apostada en el campamento Nido de Cóndores, confirmó que la mujer tenía un principio de edema cerebral y el hombre un principio de edema pulmonar.