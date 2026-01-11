Una estadounidense y un japonés sufrieron gravísimas complicaciones al intentar subir el Aconcagua

Una estadounidense, Amanda Marie Porter, de 38 años, y un japonés, Yoshimoto Masakazu, de 45 años, sufrieron gravísimas complicaciones al subir el Aconcagua. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el campamento Cólera, a 6.000 metros de altura -la cima está a 6.961 metros-.
Uno de los guías que acompañaban a este grupo, Jorge González, de la empresa Grajales, informó a la base que 2 de sus clientes estaban en una situación médica delicada.
Tras comunicarle los parámetros de salud de ambos a la doctora apostada en el campamento Nido de Cóndores, confirmó que la mujer tenía un principio de edema cerebral y el hombre un principio de edema pulmonar.
La estadounidense no podía moverse por sus propios medios
Con el agravante de que la estadounidense no podía moverse por sus propios medios a pesar de la medicación suministrada, personal de la Patrulla de Rescate partió desde Nido de Cóndores para colaborar con el descenso, con más medicinas, bebida y alimentos para los afectados.
Los andinistas y los rescatistas llegaron a las 20 al servicio médico de Nido de Cóndores y a las 21 fueron evacuados en el helicóptero del parque, el LV-KLS, hacia Horcones.