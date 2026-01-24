River pone primera en este 2026 visitando a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Con el objetivo de dejar atrás una muy mala temporada, River pone primera en el torneo Apertura de la Liga Profesional. Este sábado, desde las 17, el Millonario enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia.
Con el objetivo de dejar atrás una muy mala temporada, River pone primera en el torneo Apertura de la Liga Profesional. Este sábado, desde las 17, el Millonario enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia.
El encuentro, que podrá observarse en vivo y en directo por la señal de ESPN Premium, contará con el arbitraje de Nicolás Ramirez. A su vez, en el VAR estará Héctor Paletta.
River viene de redondear un muy flojo 2025, en el que la cosas no le salieron para nada bien, sobre todo en el segundo semestre, donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.
Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.
De cara a este inicio del torneo Apertura, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, ya que incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña.
Barracas Central, por su parte, viene de tener un inolvidable 2025, en el que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia.
Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el torneo Apertura 2025.
Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.