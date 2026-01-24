River pone primera en este 2026 visitando a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.

De cara a este inicio del torneo Apertura, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, ya que incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña.

Barracas Central, por su parte, viene de tener un inolvidable 2025, en el que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia.

Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el torneo Apertura 2025.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.