Los Pumas vs. Australia en Mendoza: cuánto costarán y cómo comprar las entradas

El segundo testa match de la serie entre el seleccionado nacional y los Wallabies se jugará a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y se espera que fanáticos de todo el país y de países limítrofes asistan al encuentro.

Los-Pumas-Francia-5.jpg Los Pumas jugarán una vez más en el estadio Malvinas Argentinas.

En cuánto a la venta de entradas para el encuentro la Unión Argentina de Rugby brindará próximamente más información, pero adelantó que la misma será exclusiva a través de Ticketek.