Los Pumas vs. Australia en Mendoza: cuánto costarán y cómo comprar las entradas

Los Pumas tienen confirmados seis encuentros en el país para la temporada 2026 y el último será en Mendoza frente a Australia, el sábado 5 de septiembre.
El segundo testa match de la serie entre el seleccionado nacional y los Wallabies se jugará a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y se espera que fanáticos de todo el país y de países limítrofes asistan al encuentro.
En cuánto a la venta de entradas para el encuentro la Unión Argentina de Rugby brindará próximamente más información, pero adelantó que la misma será exclusiva a través de Ticketek.
Los precios de los tickets no están confirmados, pero como referencia el año pasado para los encuentros ante los All Blacks, en Córdoba y Buenos Aires, fueron desde los $35.000 para las populares, entre $65.000 y $90.000 las plateas y entre $120.000 y $180.000 las plateas más caras.