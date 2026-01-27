Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Los Pumas vs. Australia en Mendoza: cuánto costarán y cómo comprar las entradas

Los Pumas tienen confirmados seis encuentros en el país para la temporada 2026 y el último será en Mendoza frente a Australia, el sábado 5 de septiembre.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El segundo testa match de la serie entre el seleccionado nacional y los Wallabies se jugará a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y se espera que fanáticos de todo el país y de países limítrofes asistan al encuentro.

Los-Pumas-Francia-5.jpg
Los Pumas jugarán una vez más en el estadio Malvinas Argentinas.

En cuánto a la venta de entradas para el encuentro la Unión Argentina de Rugby brindará próximamente más información, pero adelantó que la misma será exclusiva a través de Ticketek.

Los precios de los tickets no están confirmados, pero como referencia el año pasado para los encuentros ante los All Blacks, en Córdoba y Buenos Aires, fueron desde los $35.000 para las populares, entre $65.000 y $90.000 las plateas y entre $120.000 y $180.000 las plateas más caras.

Los Pumas de locales en Mendoza

  • 06/07/2024 Los Pumas 13 vs. Francia 28
  • 08/07/2023 Los Pumas 12 vs. Nueva Zelanda 41 - Rugby Championship
  • 06/08/2022 Los Pumas 26 vs. Australia 41 - Rugby Championship
  • 25/08/2018 Los Pumas 32 vs. Sudáfrica 19 – Rugby Championship
  • 07/10/2017 Los Pumas 20 vs. Australia 37 – Rugby Championship
  • 25/07/2015 Los Pumas 9 vs. Australia 34 – Rugby Championship
  • 04/10/2014 Los Pumas 21 vs. Australia 17 – Rugby Championship
  • 24/08/2013 Los Pumas 17 vs. Sudáfrica 22 – Rugby Championship
  • 25/08/2012 Los Pumas 16 vs. Sudáfrica 16 – Rugby Championship
  • 09/06/2007 Los Pumas 24 vs. Italia 6

